L'oroscopo di martedì 28 marzo annuncia una giornata molto positiva per il Cancro, che potrà contare sulla Luna dalla sua parte, mentre per Ariete, Toro e Capricorno il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento e rischiare di creare delle situazioni poco piacevoli.

Previsioni astrali di martedì 28 marzo: nuove amicizie per il Toro

Ariete: la parola in questo martedì di certo non vi mancherà, ma state attenti a come usarla, perché le liti in famiglia potrebbero essere dietro l'angolo. Potreste bastare un particolare irrilevante per sfogare sulla persona amata il vostro nervosismo.

Toro: è possibile che vi sentiate un po' sotto pressione in amore, ma potrebbero arrivare buone occasioni per stringere nuove amicizie. Sul lavoro non darete il massimo, ma si tratta della parentesi di una giornata, presto ripartirete alla grande.

Gemelli: la comunicazione sarà dalla vostra parte e vi regalerà nuove conoscenze in grado di farvi battere il cuore. Dovrete stare attenti a non lasciarvi prendere troppo la mano e prima di agire dovrete riflettere su cosa volete davvero.

Cancro: sarà una giornata positiva e ricca di energia grazie al passaggio della Luna. Bisognerà approfittarne per organizzare nuovi progetti al lavoro e dedicarsi a risolvere alcune situazioni con la persona amata.

Oroscopo del giorno: ottima l'amicizia per lo Scorpione

Leone: sta per arrivare un martedì stimolante sotto ogni punto di vista. Ritornerà una grande voglia di viaggiare e non vi limiterete solo a progettare degli spostamenti, perché ci sarà anche il bisogno mentale di studiare e approfondire.

Vergine: qualche litigio in amore potrebbe far partire la giornata con il piede sbagliato, ma ci sarà un chiarimento che servirà a farvi sentire davvero l'importanza della persona che avete accanto.

Al lavoro ci sarà qualche tensione con i colleghi.

Bilancia: per i single potrebbe arrivare un incontro davvero speciale, non lasciatevelo scappare. Chi è in coppia trascorrerà una giornata in armonia. La determinazione sul lavoro sarà la vostra arma vincente in un periodo non proprio favorevole.

Scorpione: secondo l'Oroscopo del giorno l'amicizia avrà un ruolo fondamentale ed è un ottimo periodo per farsi avanti con nuovi progetti da proporre in campo professionale.

Presto arriveranno dei traguardi importanti sia nello studio che al lavoro.

Capricorno di malumore, risalita per Pesci

Sagittario: la giornata di martedì sarà fortunata e la Luna aiuterà molto soprattutto in amore regalandovi quelle certezze di cui in questo periodo avete tanto bisogno. Nel lavoro saranno favoriti i contatti in vista di nuove collaborazioni.

Capricorno: l'umore sarà piuttosto irritabile e questo potrebbe ripercuotersi sul rapporto di coppia se non starete attenti a controllarvi. Nella sfera professionale arriverà il momento di raccogliere i frutti di tutto quello che avete seminato in precedenza.

Acquario: i sentimenti saranno al centro dei vostri pensieri, che si tratti di amicizia o di amore, e questo rischierà di farvi trascurare gli impegni lavorativi i le finanze che richiederebbero più concentrazione da parte vostra.

Pesci: dopo gli alti e bassi dei giorni scorsi tornerà a regnare la serenità di cui avevate bisogno per coltivare al meglio i sentimenti. In campo professionale siete favoriti nei cambiamenti, che si tratti di nuovi progetti o della ricerca di un lavoro.