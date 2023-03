Nella giornata di giovedì 30 marzo 2023, l'Oroscopo sarò dalla parte dei segni del Gemelli, del Pesci e del Toro. Purtroppo si riscontreranno ribassi per il segno del Leone e per il segno del Bilancia.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di giovedì: Toro armonico

1° Gemelli: l'occasione di fare sempre nuove conoscenze proverrà dall'ambiente professionale, prima che da quello privato. Questa particolare situazione vi spingerà ad intavolare dei rapporti sempre più confidenziali e maturi al tempo stesso, mentre in famiglia nascerà una armonia decisamente invidiabile.

2° Toro: arriverà la sintonia di coppia e una grande voglia di stare insieme alla persona amata. Sicuramente anche la famiglia sarà coinvolta in questa atmosfera di armonia. Sul lavoro avrete un proseguimento di successi decisamente al di sopra delle aspettative.

3° Pesci: ci saranno belle notizie sia per quanto riguarda l'ambito affettivo che quello legato alle finanze e a questioni più 'materiali'. La vostra gentilezza potrebbe combinarsi ad una straordinaria vicenda che potrebbe farvi realmente toccare il cielo con un dito, secondo l'oroscopo.

4° Vergine: accetterete di buon grado ogni conoscenza che si presenterà a voi, perché ora la vostra disponibilità ma anche la vostra voglia di fare amicizie si accrescerà a vista d'occhio.

Una nuova passionalità con il partner stimolerà la propensione a trascorrere sempre più tempo insieme.

Atmosfera ottima per Capricorno

5° Ariete: l'affiatamento e la collaborazione in famiglia potrebbe essere decisamente più promettente rispetto alle settimane precedenti. Secondo quanto riportato dall'oroscopo vi sentirete anche molto appagati grazie ad un affare concluso nel migliore dei modi.

6° Capricorno: ci sarà una bella atmosfera all'interno del contesto familiare, secondo l'oroscopo. Gli affari procederanno abbastanza bene e gli ostacoli potrebbero semplicemente farvi perdere qualche minuto del vostro tempo, ma non arrecare dei danni significativi alla vostra carriera.

7° Sagittario: attraversare questo periodo sarà un po' come essere in balia delle onde, talvolta sarete in grado di cavalcarla, mentre in altri momenti sarete decisamente 'a terra'.

Secondo l'oroscopo potreste avere anche qualche piccola delusione nelle amicizie.

8° Scorpione: dovreste fare qualche sacrificio affinché ci siano i presupposti per fare un investimento in questo momento. Avrete una fase molto delicata anche nei rapporti interpersonali, per cui evitate di essere troppo diretti e attendete con pazienza che le acque si calmino, secondo l'oroscopo.

Affari difficili per Cancro

9° Cancro: avrete a che fare con un affare che stenterà a decollare e che con tutta probabilità vi prenderà molto tempo, forse non soltanto questa giornata. Essere pazienti in questo momento sarà l'unico strumento a vostra disposizione che possa in qualche modo farvi stare tranquilli.

10° Acquario: avrete qualche attimo di tensione e di stress, ma non per questo vi sentirete nervosi in tutto e per tutto.

Probabilmente vi basterà un po' di svago nel pomeriggio oppure in serata per scaricare questa tensione e ridare una nuova vivacità ai rapporti interpersonali.

11° Bilancia: con il partner potreste avere una giornata molto difficile, per cui prendere una decisione molto più forte in questo momento potrebbe essere molto vantaggiosa, ma anche portare dei sacrifici alla sfera emozionale. Evitate di essere indisponenti con la famiglia di origine.

12° Leone: con tutta probabilità state facendo molta fatica ad avere qualche interazione all'interno del contesto professionale. I colleghi al momento non sembrano collaborare, soprattutto se ci saranno degli ostacoli abbastanza grossi da affrontare. Fare attenzione alle spese in arrivo.