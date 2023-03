L'oroscopo della giornata di lunedì 20 marzo vedrà i nativi Cancro più affidabili sul fronte professionale grazie a Mercurio in congiunzione, mentre Pesci saprà esprimere al meglio la sua vena romantica. Scorpione cercherà di mantenere stabile il proprio rapporto, mentre Acquario dovrà avere pazienza in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 20 marzo.

Previsioni oroscopo lunedì 20 marzo 2023 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizierà discretamente bene sul fronte sentimentale. Certo, questo cielo non vi darà parecchie soddisfazioni, ciò nonostante vi sentirete comunque abbastanza felici del rapporto che avete con il partner.

In ambito lavorativo curerete molto bene i vostri progetti, ma dovrete anche essere più rapidi ed efficienti. Voto - 7️⃣

Toro: ora che anche la Luna si troverà ad agire a vostro favore, in ambito amoroso non avrete più limiti a vivere un rapporto solido e affiatato secondo l'oroscopo. Voi single sarete in gran spolvero, con la voglia di rendere più movimentata la vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo avrete la situazione sotto controllo, pronti a portare al successo i vostri progetti professionali. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale non eccellente in questa giornata di lunedì. La Luna in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà, ciò nonostante potrete comunque provare a vivere un buon rapporto mostrando amore e rispetto nei confronti del partner.

Nel lavoro coprirete ancora una buona posizione, ma con Mercurio in quadratura attenzione a come gestite le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di lunedì convincente sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno in posizione favorevole e vi metteranno a vostro agio con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete ad essere più affidabili in quel che fate grazie a Mercurio e Saturno in buon aspetto.

Voto - 8️⃣

Leone: l'astro argenteo non sarà più sfavorevole, ciò nonostante in ambito amoroso faticherete ancora un po’ a vivere un rapporto affiatato. Anche voi cuori solitari non sarete così inclini ad affezionarvi agli altri. Sul fronte professionale potreste avere a che fare con nuove esperienze che potrebbero portarvi lontano, ma che dovrete anche saper gestire.

Voto - 7️⃣

Vergine: periodo altalenante in ambito amoroso per voi nativi del segno. Anche se Venere sarà in trigono dal segno del Toro, con la Luna in opposizione non sarete sempre così affiatati nei confronti del partner. Non siate esclusivamente romantici: preoccupatevi anche del benessere della vostra anima gemella. Anche in ambito lavorativo sarà necessario tenere gli occhi aperti e saper evitare possibili imprevisti. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali discrete secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Questo cielo non v'influenzerà particolarmente dal punto di vista sentimentale, ciò nonostante potrete godere comunque di una storia d'amore intensa. In ambito lavorativo porterete avanti i vostri progetti con dedizione, ottenendo discrete soddisfazioni.

Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di lunedì migliore dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono dal segno amico dei Pesci. Ciò nonostante, con Venere in opposizione, prima di lasciarvi andare ai sentimenti, sarà necessario preoccuparsi dello stato di salute della vostra relazione sentimentale. Nel lavoro le gratificazioni che otterrete dai vostri progetti vi spingeranno a dare di più. Voto - 7️⃣

Sagittario: i buoni propositi non mancheranno da parte vostra in questa giornata di lunedì. Secondo l'oroscopo, in ambito lavorativo farete del vostro meglio, ma con questo cielo dovrete sempre mettere in considerazione imprevisti che potrebbero rovinare la vostra prestazione. Anche in amore vi sentirete un po’ alla deriva, complice la Luna in quadratura.

Single oppure no, dovrete ricordarvi cosa vi spinge ad amare la vostra fiamma. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale favorevole in campo amoroso secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto, non potrete chiedere di meglio per vivere un rapporto sincero e affiatato, soprattutto se siete nati nella prima decade. Anche nel lavoro avrete buone capacità e lucidità a sufficienza per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: con Venere in quadratura dal segno del Toro, dovrete avere pazienza in ambito amoroso. Sapete che la vostra storia d'amore è stabile, per cui non ci sarà alcuna ragione di seminare discordia tra voi e la vostra anima gemella.

In ambito lavorativo avrete il pieno controllo della situazione, con ottime capacità di gestione. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in buon aspetto, saprete esprimere al meglio la vostra vena romantica in questa giornata di lunedì e fare breccia nel cuore della persona che amate. Nel lavoro non vedrete l'ora di mettervi in gioco e di sfruttare ogni circostanza per raggiungere i vostri obiettivi professionali. Voto - 9️⃣