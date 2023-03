Nel periodo di primavera 2023, l'Oroscopo dell'amore aprirà scenari nuovi per molti segni dello zodiaco. Ci sarà voglia di innamorarsi e di stare insieme, di ritrovarsi e di progettare il futuro insieme. Il segno dello Scorpione e il segno del Cancro saranno alle prime posizioni.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco del periodo primaverile.

L'oroscopo di primavera: avventure per Sagittario

1° Scorpione: avrete la giusta dose di spensieratezza, che siate in coppia oppure single. Finalmente l'amore e i sentimenti vi daranno quello che state aspettando da molto tempo a questa parte, con delle sorprese da parte del partner che saranno sia leggere che impegnative.

Farete dei grandi progetti che vi porteranno anche ad una stabilità che potrebbe durare realmente a lungo, questa volta. Se siete single ci sarà aria di conquiste, che potrebbero portarvi l'amore della vostra vita.

2° Cancro: avrete un comportamento molto vivace, incline a fare nuove conoscenze e a esplorare nuovi orizzonti amorosi. La vostra vena più romantica si farà sentire più che mai, soprattutto con la famiglia, con il partner e con quelle amicizie che vi sono più vicine in questo momento. I progetti con il partner ora potrebbero concretizzarsi, regalandovi quel che state attendendo da moltissimo tempo. Godervi questa primavera anche senza pressioni di questo genere sarà un ulteriore presupposto per viverla alla grande.

3° Sagittario: con il partner avrete delle belle avventure che vi daranno anche una armonia decisamente maggiore rispetto alle settimane invernali. L'amore per il vostro segno sarà una vera e propria ventata di aria fresca che potrà darvi anche delle soddisfazioni molto forti in famiglia. Farete molte amicizie, soprattutto se siete single e vi piacerebbe vivere le vostre conoscenze senza impegnarvi in nessun modo.

4° Toro: la primavera vi potrebbe portare delle grandi opportunità in amore, soprattutto se siete single e avete voglia di innamorarvi. Secondo l'oroscopo avrete un atteggiamento molto disteso e sereno, e con le amicizie questa distensione potrebbe essere molto più duratura. Avrete a che fare con qualche incontro, che sia nella vita privata che sul lavoro, per cui avviare nuove conoscenze potrebbe essere molto più semplice di quanto pensiate.

Nella coppia la sintonia sarà all'ordine del giorno, e vi lascerete qualche piccola diatriba alle spalle.

Ariete cauto

5° Capricorno: le novità in amore potrebbero essere decisamente piacevoli, e potrebbero anche portarvi una sorpresa che sarà al di sopra delle aspettative. Sarà ora di mettere da parte le incomprensioni e di organizzare una bella avventura che possa anche portare molto dialogo nella vostra relazione. L'amicizia sarà un altro punto cardine nella vostra quotidianità in questa primavera. La famiglia potrebbe darvi un po' da fare, ma niente che possa essere realmente pesante.

6° Ariete: questo periodo sarà molto particolare per il vostro segno, perché vorreste fare un passo alla volta nella vostra relazione.

Vorreste godervi molte delle relazioni interpersonali che si proporranno in questa primavera prima di intraprendere un cammino definitivo. A questo si aggiungerà la famiglia che sarà di supporto per le questioni che vi hanno portato parecchie delusioni. Secondo l'oroscopo arriverete a prendere una decisione a maggio inoltrato.

7° Pesci: la vita sentimentale per voi adesso potrebbe rappresentare un diversivo piuttosto attraente, anche se non indispensabile. Sicuramente non darete niente per scontato e le recenti delusioni vi hanno messo nella condizione di essere anche un po' più cinici. Dunque la 'stagione degli amori' per il vostro segno adesso potrebbe essere presa come la 'stagione delle amicizie e delle conoscenze'

8° Bilancia: evitate che questa primavera sia un periodo sottotono e indirizzato a questioni ripetitive.

Cercate di fare qualcosa di diverso, di dare un giusto peso alla vostra relazione, perché se non state avendo una relazione impegnativa sarà giunto il momento di decidere cosa sia giusto per voi. Secondo l'oroscopo avere un occhio di riguardo nei confronti delle amicizie e della famiglia potrebbe essere una soluzione contro una sorta di immobilità da parte del partner.

Acquario in famiglia

9° Acquario: la vostra mente sarà molto focalizzata su altri aspetti fuorché l'amore e i sentimenti per cui questi ultimi potrebbero non essere il punto cardine attorno al quale ruota la vostra vita quotidiana. La primavera 2023 potrebbe essere molto più affine al concetto di famiglia per voi, quindi gli incontri potrebbero essere limitati alle questioni amicali, e non molto legati alla sfera amorosa.

L'entusiasmo sarà anche altrove, e potreste anche essere piuttosto freddi con le persone che vi circondano.

10° Gemelli: state lasciando un po' andare le questioni sentimentali, e nel periodo primaverile questa situazione potrebbe essere molto più persistente. Prendervi cura di voi in questo momento sarà il primo passo che vi porterà a fare altrettanto con gli affetti. L'amore al momento non sarà al centro dei vostri pensieri, soprattutto se siete single. Se invece siete all'interno di una relazione potrebbe essere molto carino se ci fosse una maggiore attenzione nei confronti dei bisogni dell'altro.

11° Vergine: questo periodo sarà decisamente complicato nelle relazioni, anche in famiglia, per cui essere molto più introversi adesso potrebbe aiutarvi a dedicarvi maggiormente a quel che realmente desiderate.

Se avete una relazione che non va bene, dovreste cominciare a pensare ad una separazione definitiva, non ad una pausa o ad altro. Dedicarvi alle vostre passioni, ai vostri hobby, e magari anche avventurarvi in un viaggio potrebbe essere una soluzione per prendervi cura di voi anche dal punto di vista mentale.

12° Leone: avrete moltissime incertezze in amore, e con il tempo primaverile queste potrebbero diventare sempre più grandi. Dovrete riflettere su ciò che realmente vi fa battere il cuore e ciò che invece potrebbe essere soltanto una infatuazione passeggera. Secondo l'oroscopo pensare molto di più a voi stessi sarà il miglior consiglio che qualcuno possa darvi in questo momento. Impegnarvi in questo momento potrebbe essere controproducente per le questioni personali e in parte anche familiari.