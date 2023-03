Arriva l'appuntamento con l'oroscopo per la giornata di mercoledì 29 marzo. Di seguito approfondiamo le previsioni in campo amoroso, salutare e lavorativo per tutti i segni zodiacali, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: giornata di nervosismo a livello sentimentale, cercate di tenere a bada delle reazioni che potrebbero compromettere il vostro rapporto. A livello professionale cercate di rimandare discussioni importanti nel weekend.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di mercoledì 29 marzo sarà caratterizzata da tensioni, alcune possibili problematiche riguardano l'amore.

Nel lavoro sono in arrivo buone notizie.

Gemelli: in campo sentimentale i possibili problemi per le relazioni che vanno avanti da molto tempo, discussioni da affrontare in questa giornata. Cercate di dare la giusta importanza ai progetti lavorativi.

Cancro: in amore con Marte nel segno non manca la passionalità, se vi piace una persona è il momento giusto per farvi avanti. A livello lavorativo in arrivo buone notizie.

Leone: possibile stanchezza in questa giornata, indecisioni riguardano il campo amoroso. Con Giove in buona aspetto belle le situazioni professionali.

Vergine: non manca energia in questa giornata, sfruttatela per l'ambito sentimentale, ma anche lavorativo. In amore le coppie che hanno subito uno stop, possono pensare ad un recupero.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: nel lavoro arrivano cambiamenti, cercate di impegnarvi al meglio per ottenere i risultati sperati. Possibile stanchezza in ambito sentimentale.

Scorpione: nel lavoro con la luna in ottimo aspetto, non mancano occasioni per ottenere ciò che realmente desiderate da tempo.

In campo sentimentale giornata favorevole, se siete single e provate delle emozioni per qualcuno, fatevi avanti.

Sagittario: momento di ansia per il segno, nel lavoro però è giunto il tempo di farsi avanti, dovrete richiedere ciò che vi spetta. Per quel che riguarda l'amore momento di confronto con il partner, in arrivo conferme.

Capricorno: a livello sentimentale giornata di recupero, ma attenzione alle polemiche dietro l'angolo. Cercate di essere più chiari possibile su quelli che sono i vostri sentimenti. In ambito lavorativo in arrivo delle risposte che attendete da tempo.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale momento di agitazione. In campo lavorativo potrete però recuperare alcune questioni rimaste in sospeso. In amore attenzione alle provocazioni, non siate troppo puntigliosi.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di mercoledì 29 marzo sarà caratterizzata da diversi pianeti in buon aspetto, sono buone in particolare le stelle che riguardano l'amore. Non manca energia neanche nel lavoro.