L'oroscopo di mercoledì 29 marzo ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche, basandosi sullo studio approfondito dei transiti planetari, sono pronte a svelare tutti i segreti del giorno. Hanno molto da rivelare sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi apparirà pieno di energia e chi al contrario avrà bisogno di ricaricare le batterie. La classifica, inoltre, consente di farsi un'idea generale della situazione, rapportata all'intera ruota zodiacale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 29 marzo.

Oroscopo di mercoledì 29 marzo: i segni in cima alla classifica

Pesci (1° posto): ricoprirete una posizione di rilievo nella classifica generale. Le stelle saranno davvero molto generose con voi. Non metterete in dubbio la fortuna ricevuta, ma non adotterete alcuna giustificazione. Continuerete a impegnarvi con costanza e determinazione. Festeggerete ogni piccolo traguardo con entusiasmo e gioia. Inoltre, amerete condividere questi aspetti della vostra vita con gli altri.

Gemelli (2° posto): starete bene sia da soli che in compagnia. In ogni situazione, riuscirete a trovare il giusto equilibrio. I rapporti interpersonali vi porteranno a interagire con persone inaspettate. Non escluderete la possibilità di trovare la vostra anima gemella, ma sarete maggiormente concentrati sulla possibilità di stringere amicizia.

Il gioco di squadra vi trasmetterà tanta adrenalina.

Bilancia (3° posto): non darete molto peso ai commenti delle altre persone. Rimarrete concentrati su voi stessi perché non vorrete farvi abbattere da giudizi inutili e poco veritieri. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di continuare su questa strada. Sarà l'atteggiamento giusto per conquistare tante nuove vittorie.

Inoltre, tenderete a circondarvi di persone solidali, energiche e positive.

Acquario (4° posto): questa giornata vi consentirà di accedere ai vostri veri sentimenti. Non li terrete più nascosti perché, finalmente, sarete pronti a rendere partecipe la persona amata. Dopo un pizzico di imbarazzo, riuscirete a lasciarvi andare.

La reazione ricevuta vi lascerà molto sorpresi. Sarà importante ascoltare l'istinto, in modo da seguire i suggerimenti del cuore e non solo quelli della ragione.

Previsioni astrologiche del 29 marzo: i segni al centro della classifica

Capricorno (5° posto): avrete tanti progetti da portare avanti, sia lavorativi che personali. Agirete su più fronti perché non vorrete rimanere indietro. Ovviamente, sarà richiesta una certa flessibilità. Non potrete rimanere ancorati a determinate routine. In questo riuscirete bene, ma non sarete ancora pronti ad affrontare le complicanze del vostro rapporto sentimentale. Preferirete rimandare a un secondo momento.

Toro (6° posto): non riuscirete a fidarvi completamente dei vostri amici.

Tenderete a mettere in dubbio le loro parole vivrete ogni gentilezza con sospetto. Questo atteggiamento vi impedirà di apparire naturali e sereni. Sarete tesi, con la tendenza di porre molte domande. Il partner proverà a farvi osservare il mondo da un nuovo punto di vista. Il suo discorso, almeno in parte, colpirà nel segno.

Leone (7° posto): tenderete a procedere con estrema lentezza. Avrete i vostri tempi e non permetterete a nessuno di criticarli. In alcune occasioni, però, potreste risultare lontani dal contesto di appartenenza. Inoltre, il posto di lavoro potrebbe richiedere un approccio più veloce e pratico. Si tratterà solo di una fase che, con il passare dei giorni, scomparirà senza lasciare alcuna traccia.

Cancro (8° posto): sarà inutile cercare di portare avanti un rapporto burrascoso e poco empatico. L'idea di dire addio al partner vi farà stare male, ma dovrete anche essere realisti. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di analizzare ogni dettaglio. Anche i più piccoli particolari potrebbero avere un ruolo importante nella decisione che prenderete. Il partner dovrà avere ampia voce in capitolo.

Previsioni zodiacali del 29 marzo: i segni meno fortunati

Scorpione (9° posto): la sfera sentimentale continuerà a costituire un ambito molto delicato per voi. Proverete ad allontanarvi dai recenti sviluppi, in modo da potervi concentrare solo su voi stessi, ma riceverete una fastidiosa pressione.

Questo inciderà negativamente anche sul posto di lavoro. La concentrazione sarà ben distante dai vostri doveri. Non varrà la pena di mettere a rischio gli sforzi compiuto fino a questo momento.

Ariete (10° posto): eccellerete in alcuni ambiti della vostra vita, mentre in altri non riuscirete a trovare la vostra dimensione. Vi sentirete in colpa per questo. Andrete alla ricerca della causa specifica, però, almeno per il momento, non riuscirete a trovarla. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non mettere mai in dubbio i vostri talenti: arriverà l'occasione giusta per usarli.

Sagittario (11° posto): sarete molto seri. Non avrete voglia di scherzare. Inoltre, ci saranno argomento che tireranno fuori il lato peggiore di voi.

Eviterete di parlare della situazione economica, del vostro recente interesse romantico e dei progetti per il futuro. Vi concentrerete su questioni neutre e poco personali. Sarete molto abili a evitare determinate domande. Il vostro distacco non passerà inosservato.

Vergine (12° posto): non riuscirete ad accettare opinioni diverse dalla vostra. Sarete molto severi nei confronti della vostra famiglia. Questo comportamento sarà dettato soprattutto dalla paura. Avrete timore che le persone care possano prendere una decisione sbagliata o compiere un gesto rischioso. Non tutti, però, saranno pronti a prendere in considerazione le vostre parole. La rabbia potrebbe prendere il sopravvento.