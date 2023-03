Martedì 7 marzo troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Vergine, mentre Saturno viaggerà dai gradi dell'Acquario all'orbita dei Pesci (dove risiedono il Sole, Mercurio e Nettuno). Plutone, invece, protrarrà il moto in Capricorno, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Urano e il Nodo Nord, infine, resteranno stabili in Toro come Giove assieme a Venere proseguiranno il domicilio in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Scorpione: briosi.

La possibile arma in più sulla quale potranno fare affidamento i nati Scorpione questo martedì sarà l'eccelso tono umorale che avranno, mood brioso che permetterà al segno Fisso di lasciarsi scivolare addosso sensi di colpa e recriminazioni pregresse.

2° posto Pesci: facilitazioni. Qualcuno o qualcosa faciliterà, con ogni probabilità, alcune attività delle quali dovranno occuparsi i nati Pesci in questa giornata di marzo, col dodicesimo segno zodiacale che si renderà conto come tali aiuti inaspettati saranno una vera e propria manna dal cielo.

3° posto Leone: alleggerimenti. Lo spostamento del Grande Maestro nel settimo campo sommato allo Stellium nel segno dei Pesci permetterà, c'è da scommetterci, i felini di iniziare a vivere la loro quotidianità con uno spirito decisamente più scanzonato.

I mezzani

4° posto Toro: alzare l'asticella. Complice il trigono tra il satellite femminile e Urano, il segno del Toro avrà buone chance di alzare l'asticella dell'ambizione in campo professionale a partire da questo martedì, specialmente la prima decade che godrà anche di qualche soddisfacente entrata monetaria.

5° posto Bilancia: sforzo maggiore.

Per raggiungere gli stessi risultati di sempre, i nati Bilancia nelle ventiquattro ore in questione potrebbero dover sudare le cosiddette sette camicie e ciò li porterebbe a diventare esausti fine serata.

6° posto Ariete: carpe diem. Se da un lato alcune occasioni finanziarie si paleseranno nella giornata di martedì di casa Ariete, dall'altro lato il segno di Fuoco potrebbe non essere così attento dall'accorgersene e sfruttarle.

Le effemeridi, quindi, consigliano ai nati di tenere gli occhi sgranati.

7° posto Cancro: sostegno amicale. Le prime due decadi dei nati Cancro, nel corso del 7 marzo, desidereranno presumibilmente confidarsi con un'amica fidata in merito a qualche recente bega sentimentale.

8° posto Capricorno: lavoro sottotono. Semaforo acceso sul giallo per le questioni lavorative di casa Capricorno questo martedì, in quanto i nativi non saranno mossi dal solito piglio stacanovista e alcune ruggini coi parigrado potrebbero ulteriormente abbassare la loro propensione a mettersi in gioco.

9° posto Vergine: dubbiosi. La cerchia professionale rappresenterà, c'è da scommetterci, il centro dei pensieri dei nati Vergine in questo giorno di fine inverno, col segno Mobile che sarà dubbioso se restare nell'azienda per la quale opera da tempo oppure virare su altri lidi lavorativi.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: focus finanziario. Ogni spesa non indispensabile sarà presumibilmente passata al vaglio dagli arcieri questo martedì, in quanto il parterre astrale sembrerà indurre il segno di Fuoco a fare più attenzione al bottino economico d'ora in poi.

11° posto Gemelli: aut aut. Una persona cara, perlopiù facente parte la famiglia d'origine, potrebbe costringere i nati Gemelli a operare una scelta da dentro o fuori, aut aut che getterà nello sconforto il segno Mutevole, il quale non saprà proprio come comportarsi in tal senso.

12° posto Acquario: taciturni. La fluidità dialettica e l'acutezza mentale non dovrebbero mancare all'appello in casa Acquario durante questa giornata d'inizio settimana, ma saranno probabilmente proprio i nativi a preferire proferire parole col contagocce.