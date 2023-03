L'oroscopo della giornata di venerdì 3 marzo prevede che l'Ariete sarà stravagante in ambito amoroso, mentre il pianeta Mercurio si sposterà nel segno dei Pesci, che saprà gestire in modo migliore le proprie mansioni. Lo Scorpione si sentirà più coinvolto in ambito lavorativo, mentre il Toro potrebbe essere vittima di possibili malintesi in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 3 marzo.

Previsioni oroscopo venerdì 3 marzo 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale in miglioramento in questa giornata.

Nel pomeriggio la Luna si sposterà nel segno del Leone, e vi avvierete verso una parte finale della settimana più soddisfacente, anche per voi cuori solitari. Sul fronte lavorativo Mercurio si metterà alle vostre spalle, ciò nonostante potrete ancora riuscire a mettere insieme discreti progetti. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale un po’ meno soddisfacente e romantica del solito in amore considerato che l'astro argenteo si sposterà in quadratura. Cuori solitari oppure no, potreste essere vittima di possibili malintesi che potreste non digerire. Nel lavoro l'arrivo di Mercurio in sestile vi permetterà di sviluppare nuove interessanti idee, ma soprattutto di poter gestire meglio la situazione.

Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di venerdì piacevole sul fronte sentimentale. Oltre a Venere, anche la Luna vi sorriderà e, single oppure no, sarà più facile entrare in sintonia con la persona che amate. Nel lavoro Mercurio in quadratura potrebbe rendere questo periodo un po’ più complicato, ma questo non vorrà dire che non potrete ancora ambire in alto.

Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna lascerà il vostro cielo in questa giornata di venerdì e dal punto di vista sentimentale la situazione tornerà ad aggravarsi. I buoni momenti non saranno così scontati tra voi e il partner, e non vi piacerà vivere ancora momenti di tensione con le persone che amate, specialmente se non siete voi la causa scatenante.

Nel lavoro Mercurio toglierà tutta questa pressione che avete accumulato e riuscirete a lavorare più serenamente ai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: le emozioni torneranno al centro dei vostri pensieri a partire da questa giornata. Con la Luna e Venere in buon aspetto, non mancheranno momenti più stuzzicanti, ma anche di grande maturità per voi e la persona che amate. Sul fronte professionale Mercurio non vi darà più noie in certe mansioni, che riuscirete a gestire in modo più sereno. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo più complicato per voi sul fronte professionale a causa di Mercurio in opposizione. Questo cielo vi metterà più alle strette in certe mansioni. Servirà più lungimiranza da parte vostra.

In amore godrete ancora di buoni sentimenti con il partner, ciò nonostante dovrete anche essere in grado di preservare il vostro rapporto, cosa non semplice in questo momento. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di venerdì più convincente dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in sestile. Ricordatevi però che Venere sarà ancora in opposizione. Godetevi dunque quest'inizio di weekend, ma senza avere alte aspettative. Nel lavoro Mercurio non sarà più così favorevole, ma avrete ancora buone possibilità mettere insieme buoni progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: non sarà una giornata così serena in amore considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno del Leone. Potreste sentirvi un po’ frustati, attenzione ad alcuni momenti di nervosismo tra voi e il partner.

In ambito lavorativo invece vi sentirete più coinvolti i quel che farete ora che Mercurio si troverà in trigono dal segno amico dei Pesci e sarà più determinante nei vostri lavori. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarete piuttosto sentimentali in questa giornata di venerdì grazie alla Luna e Venere in ottimo aspetto. Single oppure no, apprezzerete particolarmente la compagnia della persona che amate, che vi permetterà di costruire un rapporto più sano. Nel lavoro meglio non prendere certi progetti troppo alla leggera considerato che Mercurio si sposterà in quadratura dal segno dei Pesci. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in miglioramento, ma comunque poco favorevole. La Luna non vi darà più fastidio, ma con Venere in quadratura non potrete essere così romantici e ignorare i problemi del vostro rapporto.

Miglioramenti in arrivo invece al lavoro grazie a Mercurio in sestile che vi aiuterà a essere più precisi e incisivi in quel che fate. Voto - 7️⃣

Acquario: anche se Mercurio lascerà il vostro cielo, i vostri progetti andranno avanti senza troppe problematiche. Non abbiate paura di esprimere ancora tutto il vostro potenziale. In amore la Luna non sarà così generosa nei vostri confronti. Per fortuna Venere in sestile ci metterà una pezza, ma in ogni caso meglio non pretendere troppo dalla persona che amate. Voto - 7️⃣

Pesci: l'arrivo di Mercurio nel vostro cielo vi permetterà di gestire in modo più efficace i vostri progetti professionali. Con un po’ di fortuna, potrete aspirare un po’ più in alto. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna sarà in trigono per poche ore, sufficienti per poter godere di un rapporto abbastanza sereno. Voto - 8️⃣