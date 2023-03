L'oroscopo del 3 marzo non delude le aspettative. Come sempre le previsioni astrologiche sono pronte a svelare tutti i segreti del giorno. L'assetto astrale, unico nel suo genere, fa da linea guida ai comportamenti dei segni zodiacali.

Il lavoro, l'amore e la socialità si uniranno per dare vita a un mix esplosivo. In alcuni casi si creerà un insolito equilibrio, mentre in altri la stabilità rischierà di essere compromessa da eventi imprevisti. Inoltre la classifica svela l'identità dei segni più fortunati e di quelli meno favoriti dalle stelle.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo di venerdì 3 marzo.

Oroscopo di venerdì 3 marzo: i segni più fortunati

Toro (1° posto): le sorprese non mancheranno. Sarete i protagonisti indiscussi di questa giornata. Proverete un forte coinvolgimento emotivo nei confronti del partner. Il rapporto di coppia, intenso e passionale, vi porterà a prendere delle decisioni impreviste che avranno delle conseguenze positive anche a livello personale. La famiglia affronterà la situazione con grande entusiasmo.

Sagittario (2° posto): le stelle vi sorrideranno. Il lavoro andrà a gonfie vele perché vi consentirà di sperimentare tutte le vostre abilità. Verrete messi alla prova, ma non giudicati. Dimostrerete di essere motivati da intenzioni lodevoli.

Non saranno solo i soldi a spingervi nella direzione corrente. Gli amici e il partner saranno perfettamente consapevoli di questo aspetto, mentre i colleghi tenderanno a ignorarlo.

Gemelli (3° posto): le sfide del giorno saranno alla vostra altezza. Non vi piaceranno le cose troppo semplici. Vorrete vivere questa giornata con coraggio e determinazione.

Le conseguenze andranno a vostro vantaggio. Anche in ambito sentimentale, dimostrerete di avere una profonda sicurezza in voi stessi. Il partner non metterà in dubbio né le vostre parole né i vostri comportamenti.

Vergine (4° posto): adotterete un approccio razionale. Non vi farete distrarre dai desideri del cuore perché, almeno per il momento, desidererete prendere le distanze da situazioni potenzialmente deludenti.

Preferirete concentrarvi sul lavoro e sulle iniziative da portare a termine con gli amici. La collaborazione non mancherà. Inoltre, potreste ricevere il supporto di una persona decisamente inaspettata.

Previsioni zodiacali del 3 marzo: i segni al centro della classifica

Leone (5° posto): vedrete un mondo a colori. Seppur con qualche difficoltà, riuscirete a riprendere il controllo della vostra vita. Il dolore provato nelle settimane passate non sarà più così accecante. La ripresa vi condurrà verso un percorso dolce e ricco di possibilità. Vi confronterete con persone diverse da voi e con situazioni che potrebbero stimolare la vostra curiosità.

Pesci (6° posto): avrete bisogno di cambiare alcuni aspetti della vostra quotidianità.

Un sarà una modifica repentina o eccessivamente appariscente. Terrete in considerazione solo i vostri desideri. Proverete a non coinvolgere gli altri perché vorrete mettere alla prova la vostra energia interiore. Il risultato potrebbe sorprendervi. Il partner, però, non vorrà essere lasciato in un angolo.

Cancro (7° posto): non darete molta importanza all'aspetto fisico. Guarderete subito al cuore delle persone. Nonostante questo, la ricerca dell'anima gemella potrebbe risultare abbastanza complessa. Non vi basterà conoscere nuove persone. Avrete bisogno di incontrare un'anima affine alla vostra, che sappia comprendervi e scavare nei vostri sogni. L'Oroscopo vi consiglia di non perdere le speranze.

Acquario (8° posto): l'amore per la famiglia vi porterà a prendere delle decisioni precipitose. Non tutti riusciranno a comprendere il vostro punto di vista. Anche le persone che vi vogliono bene non potranno fare a meno di esprimere i loro dubbi. Le risposte alle domande ricevute potrebbero non corrispondere esattamente alla verità. Avrete bisogno di prendervi del tempo prima di parlare sinceramente.

Previsioni astrologiche del giorno 3 marzo: i segni meno fortunati

Ariete (9° posto): questa giornata non inizierà con il piede giusto. Nonostante i buoni propositi, sarete costretti a scendere a compromessi. Vivrete delle emozioni contrastanti, caratterizzate da delusioni e promesse infrante. L'amore per il partner sarà presente, ma non riuscirà a fare breccia nel vostro cuore.

Sarete così distratti da mettere al primo posto situazioni potenzialmente dannose.

Scorpione (10° posto): sarete piuttosto invadenti. Porrete molte domande al prossimo perché desidererete essere messi al corrente di tutto. Non sempre, però, riceverete le attenzioni desiderate. Alcune persone potrebbero mostrarsi infastidite da questo atteggiamento, mentre altre si rifiuteranno addirittura di rispondervi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di riflettere accuratamente.

Capricorno (11° posto): la giornata sarà caratterizzata da inevitabili delusioni lavorative. Non ricoprirete una brutta posizione, al contrario, vi considererete fortunati. Gli errori commessi, però, vi metteranno in imbarazzo.

Inoltre, le vostre reazioni non faranno altro che aggravare le cose. Sarà importante mantenere il sangue freddo e non dare un peso eccessivo alle critiche. Solo così potrete sentirvi meglio.

Bilancia (12° posto): il rapporto di coppia vi metterà in difficoltà. Purtroppo, non riuscirete a gestire i dialoghi con il partner. Apparirete scostanti e concentrati su altro. Trascurerete i dettagli, non prestando attenzione a cose che, in passato, avevate giudicato come indispensabili. La reazione della persona amata non sarà tra le migliori. Il suo nervosismo vi contagerà.