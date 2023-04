Mercoledì 26 aprile troveremo sul piano astrale la Luna assieme a Marte stazionare sui gradi del Cancro, mentre Venere risiederà nel segno dei Gemelli. Il Nodo Nord, Urano, il Sole e Mercurio, intanto, permarranno nell'orbita del Toro, così come Giove resterà stabile nel domicilio dell'Ariete. Plutone, in ultimo, continuerà la sosta in Acquario come Saturno insieme a Nettuno proseguiranno il transito in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Capricorno e Leone.

Sul podio

1° posto Scorpione: soddisfazioni lavorative.

Il mondo professionale, nel corso di questo mercoledì primaverile, parrà nascondere parecchi privilegi per i nati Scorpione, i quali avranno l'occasione di cogliere al volo delle ghiotte opportunità che profumeranno di nuove soddisfazioni di stampo economico.

2° posto Cancro: affettuosi. Grazie al probabile mood spiccatamente affettuoso che sfoggeranno nelle ventiquattro ore in questione, i nati Cancro riusciranno ad ammorbidire eventuali contrasti pregressi nel ménage amoroso, ristabilendo una proficua e rigenerante armonia nel rapporto a due.

3° posto Toro: attenti. Secondo l'oroscopo di mercoledì 26 aprile, le antenne dei nati Toro potrebbero drizzarsi più del solito per capire al meglio cos'ha in serbo la concorrenza in ambito professionale e, di conseguenza, contrattaccare a dovere.

I mezzani

4° posto Pesci: liberi da vincoli. Il desiderio che il dodicesimo segno zodiacale coltiverà, c'è da scommetterci, in questo giorno di fine mese sarà di evitare quanto più possibile costrizioni e impedimenti fissati dalle persone con le quali avranno a che fare. Tale propensione dei nati Pesci di essere liberi da ogni vincoli li indurrà anche a dire qualche "no".

5° posto Ariete: tenaci. Col pianeta rosso nel terzo campo e il satellite femminile in posizione ostica, nei nati Ariete potrebbe accendersi l'indole battagliera che da corredo astrologico sovente li contraddistingue, col segno di Fuoco che si rivelerà oltremodo intenzionato a mettere in campo una maggiore dose di determinazione.

6° posto Acquario: mettersi alla prova. Alcune questioni di natura pratica potrebbero, nel corso del 26 aprile, mettere alla prova la resistenza e la pazienza dei nati Acquario, con quest'ultimi che si metteranno di buzzo buono per venirne a capo e avranno ottime chance di farcela.

7° posto Vergine: facilitazioni. Semaforo acceso sul giallo per il mercoledì di casa Vergine in ambito amicale, settore dove i nativi riceveranno degli aiuti inaspettati ma, al contempo, le loro amiche si aspetteranno che ricambino al più presto tali favori.

8° posto Bilancia: dialoghi. I riflettori astrali parranno essere orientati perlopiù sulle faccende familiari dei nati Bilancia, inducendo gli stessi ad affrontare dei discorsi sinora reputati tabù, al fine di sviscerare ciò che hanno dentro e far comprendere le loro ragioni alle persone che gli vogliono bene.

9° posto Sagittario: concentrarsi sul presente. Le ostilità astrali del periodo, capitanate dal Gran Maestro in quarta casa, potrebbero spingere con veemenza i nati Sagittario a disattivare il metaforico pulsante dei desideri sul futuro per concentrarsi a trecentosessanta gradi sul presente.

Ultime posizioni

10° posto Leone: fiacchi. Catapultarsi in un mercoledì dai ritmi frenetici non sarà probabilmente ciò che i nati Leone vorranno fare, in quanto gli stessi parranno trovarsi più a loro agio mettendo in atto azioni più lente e ponderate, magari evitando che qualcuno tenti di pressarli ad alzare i giri del motore.

11° posto Capricorno: equivoci. Giornata di metà settimana dove, con buona probabilità, risulterà complicato trovare la solita connessione comunicativa con l'amato bene, in quanto nonostante gli sforzi in tal senso dei nati Capricorno sarà possibile che nascano inaspettati equivoci in coppia.

12° posto Gemelli: introversi. Mercoledì da prendere con le pinze quello che potrebbero trascorrere i nati Gemelli sotto il profilo interiore, in quanto risulterà difficile per loro esprimere sia emozioni positive che meno benevole ad amici e partner.