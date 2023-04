L'oroscopo di venerdì 7 aprile ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche non vedono l'ora di porre l'attenzione su ciò che avviene durante la giornata. Amore, lavoro e socialità assumono particolare rilevanza, ma non si può ignorare neanche il percorso di crescita personale. Oltre alle previsioni è presente anche una classifica che consente di dare uno sguardo generale alla ruota zodiacale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 7 aprile 2023.

Oroscopo di venerdì 7 aprile 2023: i segni più fortunati

Cancro (1° posto): brillerete come la più luminosa delle stelle.

Finalmente, riuscirete a realizzare i vostri sogni. Le malelingue non vi faranno più del male perché imparerete a gestire la cosa a testa alta. Il vostro orgoglio vi consentirà di raggiungere tutte le mete prefissate.

Vergine (2° posto): sarete decisamente ambiziosi. Alcune persone potrebbero criticare questo aspetto di voi, ma non avrete alcun ripensamento. Al contrario, prenderete l'iniziativa sul posto di lavoro. Le vostre proposte, argute e intelligenti, verranno accolte con grande entusiasmo.

Bilancia (3° posto): niente e nessuno riuscirà a ostacolare la vostra gentilezza. Apparirete dolci con il prossimo. Sarete sempre pronti ad aiutare e a intervenire in caso di pericolo. La mancata conoscenza della persona non sarà un ostacolo per voi perché sarete in grado di socializzare molto facilmente.

Sagittario (4° posto): la vita di coppia scorrerà senza alcun ostacolo. Condividerete dei dolcissimi momenti insieme. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a organizzare la vostra prossima mancanza. Punterete su un luogo artistico e romantico. Il lusso non sarà una priorità.

Previsioni astrologiche del 7 aprile: i segni al centro della classifica

Capricorno (5° posto): la vostra posizione lavorativa vi farà onore. Non avrete nulla da rimproverarvi. Con impegno e diligenza, continuerete la vostra corsa verso il successo. Ovviamente, dovrete ancora avere un po' di pazienza. La fretta non sarà una buona consigliera.

Scorpione (6° posto): la situazione del vostro segno zodiacale migliorerà nettamente. Finalmente, dopo un lungo periodo fatto di alti e bassi, inizierete a trovare la vostra stabilità. Il percorso sarà ancora lungo, ma vi sentirete molto meglio. Attenzione a non cedere alle lusinghe altrui.

Ariete (7° posto): sarete un punto di riferimento essenziale per i vostri amici. In diverse occasioni, però, non vi sentirete all'altezza. Fingerete di avere tutto sotto controllo per non deluderli, ma la paura non sarà facile da combattere. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non ignorare la situazione.

Pesci (8° posto): l'eccessiva sensibilità potrebbe spingervi ad avere delle reazioni avventate.

Non sarà facile controllare i sentimenti provati. Anche sul posto di lavoro, apparirete eccessivamente impulsivi. Per fortuna, compenserete perfettamente grazie alla vostra dolcezza e disponibilità.

Previsioni zodiacali del 7 aprile: i segni meno fortunati

Toro (9° posto): sarete alla ricerca di una dimensione tutta vostra. Vi renderete conto di aver bisogno di uno spazio dove esprimere sentimenti e desideri. Per il momento, non vorrete condividere niente con gli altri perché avrete paura di non essere compresi. L'insistenza degli amici sarà vana.

Acquario (10° posto): il capo sarà molto severo nei vostri confronti. Le sue critiche non faranno altro che infastidirvi. L'agitazione prenderà il sopravvento e rischierete di commettere ancora più errori.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a non farvi condizionare eccessivamente.

Leone (11° posto): non sarete molto fortunati in ambito sentimentale. Questa volta, le frecce di Cupido non riusciranno a colpire nel segno. I continui dubbi vi spingeranno a prendere le distanze da una persona che credevate di amare. Non sarete certi di poter continuare la vostra relazione di coppia.

Gemelli (12° posto): la realtà quotidiana si scontrerà con i vostri interessi. Purtroppo, prima di poter tornare a inseguire i vostri desideri, sarete costretti ad affrontare ostacoli non semplici da superare. Avrete una grande forza di volontà, ma non disdegnerete neanche l'aiuto da parte di amici e parenti.