Sabato 8 e domenica 9 aprile troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno dello Scorpione al Sagittario, mentre Plutone transiterà nell'orbita dell'Acquario. Nettuno e Saturno, invece, proseguiranno il domicilio in Pesci, così come il Sole e Giove rimarranno stabili in Ariete. Il Nodo Nord, Urano, Mercurio e Venere, infine, continueranno la sosta in Toro, come Marte permarrà nel segno del Cancro.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Toro e Pesci, meno esaltante per Capricorno e Gemelli.

Sul podio

1° posto Pesci: sabato top. Nella giornata d'inizio weekend, i nati Pesci avranno buone chance di mettere a segno qualche ottimo colpo in ambito sentimentale, ad esempio suscitando l'attenzione della "preda" affettiva che hanno adocchiato qualche tempo fa.

Domenica, complice il Luminare femminile quadrato al Grande Maestro nella loro orbita, le frequenze planetarie saranno meno effervescenti nonché maggiormente orientate verso i doveri piuttosto che i piaceri.

2° posto Toro: desideri. Con due illustri pianeti personali dalla loro parte e la Luna del 9 aprile nell'ottavo campo, il segno del Toro potrebbe essere incline a cercare in ogni modo di concretizzare alcuni desideri materialistici che gli frullano in testa da un po', come l'acquisto di un tavolo per il soggiorno o di un nuovo veicolo a due ruote.

3° posto Scorpione: lavoro top. Ottime le effemeridi, specialmente sino all'ora di pranzo domenicale, per i nati Scorpione in ambito professionale, in quanto il segno d'Acqua sarà premiato da una défaillance altrui, avvicinandosi sempre più a un ammirevole traguardo lavorativo.

I mezzani

4° posto Ariete: decisioni. Due giornate dove il primo segno di Fuoco sarà chiamato ad accordarsi col partner circa un'importante decisione da prendere che coinvolge la coppia. Sarà bene a proposito che gli Ariete evitino di volerla averla vinta a tutti i costi, in quanto il carnet astrale esigerà da loro tendenza all'ascolto e a eventuali compromessi.

5° posto Leone: in discussione. Nonostante il corredo astrologico da segno Fisso, i nati Leone in questo weekend potrebbero mettere parecchi aspetti della loro esistenza sotto osservazione e, ove necessario, anche in discussione. Ciò accadrà principalmente sabato, quando tale inclinazione a rivoluzionare la loro vita sarà più vivida che mai.

6° posto Cancro: rallentamenti. Secondo l'oroscopo dell'8 e 9 aprile i nati sotto il segno del Cancro faranno, con tutta probabilità, i conti con qualche rallentamento nello svolgimento di attività pratiche o professionali. Nessuna paura, però, perché anche se col freno a mano tirato tali attività avranno comunque un loro incedere.

7° posto Vergine: farsi largo. Più il weekend avanzerà e maggiori saranno le chance per il secondo segno di Terra di notare come per ottenere un upgrade al lavoro dovranno sudare le cosiddette sette camicie, ma ciò non scoraggerà i Vergine, che prenderanno la palla al balzo per farsi largo con astuti stratagemmi.

8° posto Sagittario: malumori. Semaforo acceso sul giallo per il ménage amoroso degli arcieri in questo fine settimana primaverile, dove nella giornata di sabato sarà evidente notare qualche muso lungo da parte del partner, mentre domenica tale malumore sarà facile che rientri previa buona volontà del segno di Fuoco in tal senso.

9° posto Bilancia: routine. Sabato e domenica senza infamia e nemmeno lode quelle che si potrebbero prospettare in casa Bilancia, coi nati del segno che potranno sfruttare questo mancato radar planetario per pulire più a fondo l'abitazione o comunque dedicarsi a quelle attività non troppo entusiasmanti ma doverose.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: svogliati. Avete presente gli air dancer, ovvero quei pupazzi gonfiabili a forma umana che tramite una pressione d'aria alternata danno l'impressione di ballare? I nati Capricorno, in questo weekend, parranno simili agli air dancer, in quanto da un lato non vorranno perdere il treno delle occasioni professionali, dimenandosi a più non posso per raggiungerle, ma dall'altro lato avranno le pile scariche e non si muoveranno di un millimetro verso il traguardo anelato.

11° posto Gemelli: voglia di evasione. Alla stregua di un uccellino in gabbia, i nati Gemelli avvertiranno la sgradevole sensazione in queste quarantotto ore di sentirsi sotto scacco e, come spiacevole conseguenza, di non poter provare nuove esperienze. Percezione poco benevola che rischierà di divenire un tarlo nella giornata di domenica, quindi meglio mettersi l'anima in pace ad adempiere agli impegni in programma senza troppi fronzoli.

12° posto Acquario: stand by. Il sestile che il binomio Sole-Giove ingaggerà con Plutone sui loro gradi non riuscirà a contrastare l'osticità pressante dello Stellium in Toro aizzato dalla Luna di sabato, coi nati Acquario che farebbero meglio a concedersi una pausa dal solito tran tran lunga tutto il weekend.