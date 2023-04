L'oroscopo di giovedì 6 aprile ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a rivelare i segreti del giorno sulla base dei transiti planetari. Il lavoro, l'amore e la socialità hanno una rilevanza particolare, ma c'è spazio anche per hobby e interessi. La classifica consente di dare uno sguardo generare all'andatura della ruota dei segni zodiacali.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 6 aprile.

Oroscopo del 6 aprile: i segni più fortunati

Leone (1° posto): questa giornata inizierà in modo molto sereno. Fin dalle prime ore, affronterete gli ostacoli in modo positivo.

Sarete in grado di risolvere tutto in tempi brevi. Inoltre, la vostra vita sentimentale prenderà una direzione inaspettata che vi farà provare tante emozioni.

Pesci (2° posto): non sarete molto loquaci, ma basteranno i vostri occhi per trasmettere emozioni. Avrete delle spiccate doti espressive che vi consentiranno di muovervi bene in qualsiasi contesto sociale. Gli amici ameranno la vostra compagnia e anche la famiglia vi terrà in grande considerazione.

Bilancia (3° posto): studierete i desideri del partner. Vorrete renderlo felice, anche se questo significherà sacrificare parte del vostro tempo libero. L'intesa, tra voi, sarà incredibile. Darete vita a un rapporto solido che, con la forza del vostro amore, riuscirà a superare anche le avversità più complesse.

Gemelli (4° posto): compirete progressi inaspettati. Sarete molto più abili sul lavoro. Acquisirete competenze professionali che, in futuro, vi saranno davvero molto utili. Gli amici non potranno fare a meno di ammirarvi, ma stenterete a fidarvi di persone conosciute da poco tempo.

Previsioni astrologiche del 6 aprile: i segni al centro della classifica

Capricorno (5° posto): vacillerete davanti ai numerosi impegni. Avrete bisogno di una pausa strategica per ricaricare le batterie. Sarà importante trovare il giusto approccio per controllare i livelli di stress. Grazie alla vostra inventiva, questo aspetto non sarà un problema, nonostante le pressioni del capo.

Toro (6° posto): avrete tante qualità da scoprire. Gli impegni lavorativi, però, vi impediranno di dedicarvi ai vostri hobby. Il tempo libero scarseggerà e questo inciderà profondamente anche sulla relazione di coppia. Avrete bisogno di trovare un modo per trascorrere più tempo insieme al partner.

Cancro (7° posto): stabilirete un legame profondo con la persona amata. Non riuscirete a distogliere l'attenzione da lei neanche per un istante. Avrete intenzione di organizzare tante attività da fare insieme, ma la sua reticenza vi lascerà un po' perplessi. Avrete bisogno di una spiegazione soddisfacente.

Acquario (8° posto): la situazione economica vi darà qualche preoccupazione. Vorreste fare qualcosa per avere una maggiore disponibilità, ma le opportunità non saranno abbastanza.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di iniziare dai dettagli. Basteranno poche mosse per raggiungere l'obiettivo.

Previsioni zodiacali del 6 aprile: i segni meno fortunati:

Vergine (9° posto): la vostra creatività subirà una brusca battuta d'arresto. Non sarà il momento giusto per dedicarvi a nuovi progetti. Le stelle, anche se non saranno completamente dalla vostra parte, vi mostreranno una valida direzione da seguire. Inoltre, l'istinto avrà un ruolo importantissimo.

Ariete (10° posto): non vi lascerete andare con il partner. Avrete paura di dire la cosa sbagliata o di non riuscire a dimostrare i vostri veri sentimenti. In diverse situazioni, vi tirerete indietro, sperando di non causare una frattura insanabile.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di concentrarvi sulla comunicazione.

Sagittario (11° posto): gettare la spugna non rientrerà nelle vostre corde. In questa giornata, però, potreste essere costretti a rinunciare a un'opportunità importante. Non dovrete preoccuparvi eccessivamente perché, in futuro, avrete la possibilità di mettervi nuovamente in gioco.

Scorpione (12° posto): prenderete le distanze dal rapporto di coppia. Vi renderete conto di non poter continuare in questo modo. Ci saranno situazioni che non sarete più disposti ad accettare. Solo un repentino cambio di rotta potrebbe riportarvi sui vostri passi. L'ipotesi di un ripensamento sarà remota.