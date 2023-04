L'oroscopo di lunedì 1° maggio ci permetterà di scoprire alcune vicende legate ai dodici segni zodiacali. La classifica, in particolare, ci porterà a conoscenza dell'andamento degli stessi: al primo posto troviamo il Leone, mentre in ultima posizione si attesta il Sagittario.

Previsioni zodiacali del 1° maggio: i primi sei segni in classifica

Leone (1° posto): l'Oroscopo del 1° maggio consegnerà il primo posto in classifica al vostro segno. La giornata vi consentirà di avere un enorme successo in ambito sentimentale e nei rapporti interpersonali.

Potrete contare fermamente e in maniera incondizionata sull'aiuto dei vostri cari e degli amici.

Gemelli (2° posto): verrete riconosciuti da tutti come persone in grado di mettere in campo idee molto interessanti, risulterete essere particolarmente coinvolgenti. Le stelle saranno dalla vostra parte e veglieranno sopra di voi.

Scorpione (3° posto): potreste trovarvi di fronte ad un bivio, non preoccupatevi perché riuscirete a prendere una decisione molto importante che vi permetterà di raggiungere determinati obiettivi. Andate avanti a tutta velocità e non guardatevi indietro.

Ariete (4° posto): alcuni situazioni vi appariranno complesse da risolvere ma supererete brillantemente tutti gli ostacoli.

La vostra caparbietà e determinazione vi consentiranno di chiudere la giornata in crescendo.

Bilancia (5° posto): la vostra tranquillità vi permetterà di trascorrere dei momenti davvero felici in compagnia delle persone a voi più vicine. Cercate di sfruttare il momento favorevole e regalate un po' di felicità a coloro che vi supportano incondizionatamente.

Capricorno (6° posto): cercate di mettere in campo alcune delle vostre enormi capacità, agite in maniera razionale pianificando nel dettaglio le vostra attività future. Non siate frettolosi e tutto andrà per il verso giusto.

Previsioni astrologiche del 1° maggio: le restanti posizioni

Pesci (7° posto): riuscirete a stabilire delle relazioni che si riveleranno importanti per il futuro, a volte quelli che sembrano incontri insignificanti possono dare enormi soddisfazioni.

Prendete la palla al balzo e cercate di sfruttare le occasioni che vi si presenteranno davanti.

Vergine (8° posto): potrebbero esserci delle situazioni particolari che dovrete affrontare e cercare di risolvere, date tutto e non avrete nessun rimpianto. Potrete sempre contare sull'aiuto dei vostri familiari e delle persone che vi sono realmente amiche.

Acquario (9° posto): cercate di tenere a bada i pensieri negativi, provate a considerare maggiormente il bicchiere mezzo pieno e a non farvi influenzare troppo da quello mezzo vuoto. Inserite nella vostra vita un po' più di ottimismo.

Toro (10° posto): qualche litigio di troppo potrebbe caratterizzare la vostra giornata, vivete tutto con maggiore leggerezza e fatevi scivolare di dosso alcune polemiche sterili.

Non fidatevi troppo di certe persone che vi sono sempre accanto.

Cancro (11° posto): vi troverete in mezzo a situazioni e ragionamenti che vi potrebbero costringere a riflettere, almeno per oggi cercate di non dare troppo peso alle cose. Siate maggiormente elastici e non date retta a tutto ciò che ascoltate.

Sagittario (12° posto): non sempre riuscirete a comprendere gli atteggiamenti delle persone, adattatevi prima possibile ad alcune situazioni e vivrete certamente meglio. Non perdete mai i vostri valori e continuate a credere nelle persone a voi più care.