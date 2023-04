Soddisfazioni in arrivo per i nati sotto il segno del Cancro secondo l'oroscopo del giorno 1° maggio. I Pesci, invece, hanno delle faccende in sospeso da risolvere.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: ci sono delle faccende in sospeso che sarebbe il caso di chiarire. I nati sotto questo segno devono mettere da parte l'orgoglio se vogliono recuperare delle situazioni in sospeso

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 1° maggio vi invitano ad essere un po' più audaci. Spesso vi fate prendere dalla paura e finite per non portare a termine delle cose che vi eravate prefissati.

10° Ariete: ci sono ottime opportunità in arrivo dal punto di vista professionale, ma forse siete un po' troppo distratti. Cercate di tenere i nervi saldi e di non lasciarvi prendere troppo dall'emotività.

9° Bilancia: in amore è tempo di mettere in chiaro alcune faccende. Se siete in attesa di un cambiamento, forse sarebbe il caso di essere un po' più riflessivi prima di fare scelte azzardate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: siete molto propositivi e dinamici, tuttavia, dovete anche fare i conti con la realtà. Ci sono delle situazioni un po' infattibili, quindi, sarebbe il caso di fermarsi un attimo a meditare.

7° Acquario: in amore dovete osare e dovete essere un po' più presenti.

Cercate di mettere da parte alcune faccende burocratiche e lavorative, almeno per un po' di tempo, in modo da godervi la vicinanza delle persone care.

6° Toro: le stelle vi invitano ad essere un po' più audaci. Buone nuove in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Occhi aperti sulle nuove avventure e esperienze in ambito sentimentale.

5° Gemelli: l'oroscopo del 1° maggio vi invoglia ad andare un po' controcorrente. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda le faccende professionali. Occhi aperti e non lasciatevi sfuggire delle occasioni.

Oroscopo 1° maggio primi quattro segni

4° in classifica Cancro: ci sono delle buone opportunità in arrivo per voi, quindi, cercate di essere audaci e di non perdere tempo.

Sia nel lavoro sia in amore sono in arrivo delle grandi soddisfazioni.

3° Vergine: le stelle vi esortano ad essere un po' più riflessivi. Spesso tendete ad agire troppo mossi dall'istinto e questo potrebbe spingervi a commettere degli errori di valutazione.

2° Scorpione: l'oroscopo del 1° maggio vi esorta ad essere concreti e risoluti e vedrete che ne trarrete vantaggio. Buone opportunità anche in amore. Se siete single, osate.

1° Capricorno: ottimo momento per quanto riguarda il lavoro. Questo sarà un mese molto proficuo e soddisfacente per voi. Cercate di essere determinati e non perdetevi in chiacchiere.