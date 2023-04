L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 aprile 2023. Un nuovo weekend sta per iniziare, sicuramente e in larga maggioranza sotto la buona influenza della Luna in Vergine. Allora, ansiosi di sapere cosa porteranno le stelle a fine settimana?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 29 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 29 aprile, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Le stelle di sabato vi faranno vivere una giornata romantica e allegra.

Lasciate che il partner vi coinvolga in esperienze che tirino fuori le vostre emozioni più dolci e perdetevi nei suoi baci e nei suoi abbracci. Single, Urano sarà per voi garanzia di cambiamento e di rivoluzione, sia interiore che esteriore. Così potrete aspettarvi di tutto in questo sabato, anche le cose più incredibili. Quello che conta però è che siate assolutamente pronti a ricevere qualsiasi novità, accogliendo a braccia aperte ogni opportunità. Gli influssi armonici di Venere, vi stanno aiutando a concretizzare molto. Presto vedrete realizzati alcuni dei vostri progetti lavorativi, e questo vi metterà istantaneamente di buonumore.

Toro: ★★★★. In programma un buon sabato. Le stelle renderanno la vita amorosa particolarmente frizzante, favorendo così la nascita di nuovi progetti che vi coinvolgeranno sia fisicamente che mentalmente.

Infatti, sarete finalmente pronti per fare programmi a lunga scadenza con un partner sempre pronto a riempirvi il cuore di amore. Single, la Luna vi regalerà i suoi benefici influssi, presto quindi potrete cominciare a tirare fuori qualche sogno dal cassetto. Visto che ormai i vostri progetti sono talmente tanti, è facile che non riusciate più a dare una priorità su quale iniziare prima.

In questa giornata, se siete a lavoro, avrete più volte l'occasione di farvi notare, senza nemmeno chiedere. Da questo punto di vista sarete molto più fortunati di quello che pensate!

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del giorno 29 aprile mette in chiaro un periodo poco convincente. Questa non è la giornata adatta per affrontare questioni e situazioni.

Con il partner non sarete del tutto lucidi, vi mancheranno alcuni elementi per comprendere al meglio ciò che non va nel rapporto: lasciate perdere e cercate di calmarvi. Mercurio suggerisce di aspettare prima di agire, anche perché la tensione si farà sentire e non sarà solamente legata a tutte le attività che avete programmato, ma anche per questioni riguardanti la famiglia. A volte cercando di fare del bene si ottengono dei risultati quasi opposti a quelli che ci si era prefissati. Purtroppo in questa giornata potrebbe accadere qualcosa del genere anche nel lavoro, ossia che qualche collega non capisca bene i vostri intenti.

Oroscopo e stelle del 29 aprile, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Le stelle vi faranno innamorare perdutamente di una persona che, non solo corrisponderà i vostri sentimenti, ma vi sta regalando ogni giorno una nuova sorpresa. Vi sentirete finalmente amati e desiderati per come siete. Godetevi questo momento e lasciatevi coccolare da chi amate, specie nei momenti in cui vi sentite più stressati a causa dei vari problemi. Single, la tenacia in questo momento non vi manca di sicuro, così come la voglia di arrivare lontano. I vostri obiettivi sono attualmente molto ambiziosi e fortunatamente Saturno vi farà percepire una bella conferma del fatto che state procedendo nella giusta direzione.

Nell'ambiente lavorativo nasceranno rapporti molto cordiali tra i colleghi e questo è davvero positivo, soprattutto per la produttività di ogni lavoratore.

Leone: ★★★★. Le stelle del momento vi faranno vivere una giornata piacevole, fatta di tante piccole cose che sommate insieme vi renderanno allegri e spensierati. Mercurio tirerà fuori il vostro lato più socievole e divertente. Infatti, con il partner non siete mai stati tanto loquaci e divertenti prima d'ora. Single, saprete affrontare le novità con grande energia e con fortissima determinazione, non aspetterete niente e nessuno: sapete benissimo quale obiettivo realizzare e procederete in quella direzione. Non mancheranno le occasioni per soddisfare il vostro ego e farvi primeggiare nell'ambito professionale, non solo per le vostre idee ma anche per la vostra bella immagine.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, 29 aprile, mette in risalto una Luna capace di farvi sentire avvolti dal calore e da tanta tenerezza. Il partner in questo periodo sta facendo il possibile per rendere la vostra giornata più piacevole e serena. Senza nemmeno rendervene conto, potreste finire improvvisamente tra le sue braccia e godere della sua splendida compagnia. Single, vi aspettano sorprese positive a raffica, vi predisporrete in ogni situazione con tanta voglia di vivere, di ridere e di scherzare. Sarete sempre ottimisti e pieni di entusiasmo. Vedrete gli affari moltiplicarsi come per incanto: sfruttate la ventata di positività per ambire ad alti traguardi e iniziare nuove collaborazioni redditizie.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 29 aprile.