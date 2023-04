L'oroscopo del 21 aprile ci fornisce le informazioni necessarie per scoprire la giornata dei dodici segni dello zodiaco. In particolare l'Acquario potrebbe avere dei fraintendimenti con la persona amata, mentre la Bilancia potrebbe trovare un ambiente lavorativo poco sereno.

Previsioni zodiacali del 21 aprile: la prima sestina

Ariete: secondo l'Oroscopo del 21 aprile sarà la passione l'elemento determinante della giornata e dovrete vivere al massimo delle vostre possibilità. La vostra esperienza lavorativa vi consentirà di venire fuori da una situazione poco piacevole.

Toro: il rapporto amoroso con il vostro partner stenterà a decollare, siate fiduciosi perché tutti i mali non potrebbero venire per nuocere. Per quel che riguarda il lavoro impegnatevi al massimo e non tralasciate alcun particolare.

Gemelli: cerate di mettervi maggiormente in gioco e avrete sicuramente di conoscere persone interessanti e sulle quali puntare. Sarete propensi a sacrificarvi nella vostra professione per provare a raggiungere risultati insperati.

Cancro: in amore potrebbero arrivare delle situazioni che vi sorprenderanno e renderanno lieta la vostra giornata. Sul lavoro risulterete essere insoddisfatti di alcuni cambiamenti che non vedrete certo di buon occhio.

Leone: nel rapporto sentimentale con la vostra dolce metà rischierete di essere un pochino disinteressati, rimettetevi in carreggiata e non ci saranno conseguenze.

Il lavoro risulterà essere abbastanza pesante e potreste accusare un po' di stanchezza.

Vergine: non appiattitevi troppo nella vostra relazione, cercate di fare una vita che vi faccia essere soddisfatti non solo come coppia. Sul lavoro potrebbero esserci delle discussioni che finiranno per indispettirvi parecchio.

Le predizioni astrologiche del 21 aprile: la seconda sestina

Bilancia: il rapporto con il vostro partner potrebbe complicarsi notevolmente, non permettete a nessuno di mettere bocca nei vostri affari privati. L'ambiente lavorativo potrebbe non essere sereno come lo era in passato, adeguatevi.

Scorpione: dovrete essere consapevoli del fatto che la felicità di coppia passa anche attraverso la vostra serenità, cercate di essere equilibrati e non strafate.

Sul lavoro potreste essere tentati di cambiare e cercherete nuove avventure professionali.

Sagittario: sarete particolarmente desiderosi di mettervi in discussione e non vorrete restare fermi ma sarete protagonisti di diverse attività. Per quel che concerne il lavoro avrete voglia di tuffarvi in nuovi progetti professionali.

Capricorno: approfittatene per far comprendere al partner le vostre ragioni, cercate di spiegare con estrema sintesi e fermezza. Sul lavoro sarete poco inclini ad accettare i rimproveri dei vostri superiori, calma e sangue freddo.

Acquario: la persona amata potrebbe non comprendere alcuni vostri atteggiamenti, ci potrebbero essere dei fraintendimenti che andranno analizzati velocemente.

Non lasciate la strada vecchia per quella nuova, avete un lavoro soddisfacente non rovinate tutto.

Pesci: in amore siate più sfacciati e cercate di mettere in primo piano i vostri sentimenti e non le idee altrui. Per quel che riguarda il lavoro sarete soddisfatti, non avrete grosse pretese e sarete particolarmente sereni e motivati.