Venerdì 21 aprile 2023 troviamo sul piano astrale la Luna, il Sole, Mercurio, Urano e il Nodo Nord transitare nel segno del Toro, mentre Plutone stazionerà nell'orbita dell'Acquario. Giove, intanto, proseguirà il domicilio in Ariete, così come Marte resterà stabile nel segno del Cancro. Venere, in ultimo, permarrà in Gemelli come Nettuno insieme a Saturno continueranno la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Pesci, meno benevolo per Scorpione e Sagittario.

Sul podio

1° posto Toro: organizzati. Secondo l'oroscopo di venerdì 21 aprile, i nati Toro parranno non lasciare nulla al caso, organizzando minuziosamente anche i dettagli del loro ruolino di marcia quotidiano, cura dei particolari che non passerà inosservata soprattutto ai vertici aziendali.

2° posto Pesci: briosi. Semaforo acceso sul verde per il tono umorale di casa Pesci nel giorno che precede il weekend, col brio che metteranno in campo che si rivelerà particolarmente efficace per calamitare nuove simpatie relazionali.

3° posto Cancro: incontri. Ottime le effemeridi per i nati Cancro che sono in cerca dell'anima gemella o di un flirt senza troppi pensieri al seguito, in quanto nelle ventiquattro ore in questione per il segno Cardinale ci saranno ottime occasioni d'incontro in tal senso.

I mezzani

4° posto Vergine: cambiamenti. Sia che si tratti di uno spostamento del loro ufficio al lavoro o di un cambio di mobili da una stanza all'altra dell'appartamento, tale probabili cambiamenti che metteranno in atto i nati Vergine questo venerdì si riveleranno delle idee eccelse.

5° posto Capricorno: alte mire. La propensione che avranno, c'è da scommetterci, i nati Capricorno in questo giorno primaverile sarà di alzare l'asticella dell'ambizione e prefiggersi degli obiettivi ben più alti di quelli segnati in agenda sinora.

6° posto Gemelli: aiuti. Una persona cara, probabilmente un'amica fidata, potrebbe porgere la propria mano d'aiuto ai nati Gemelli in questa giornata di aprile, magari per aiutare il segno Mutevole con un trasloco oppure per dare nuova verve al salotto tinteggiando le pareti.

7° posto Leone: recap. Più che un venerdì espansionistico quello dei nati Leone sarà, con buona probabilità, indirizzato verso un'accurata revisione della loro situazione attuale generale, al fine di provvedere a un onesto auto-recap in vista del prossimo transito gioviale di metà maggio.

8° posto Bilancia: scostanti. Concentrarsi su un'attività e portarla a compimento potrebbe essere un esercizio meno semplice del solito per i nati Bilancia questo venerdì, col segno d'Aria che parrà mettere in campo una certa incostanza.

9° posto Acquario: impazienti. Il Messaggero degli Dei e i Luminari in posizione ostica sembreranno stimolare l'impazienza dei nati Acquario, con quest'ultimi che parranno non riuscire a rispettare le tempistiche del naturale corso degli eventi.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: bellicosi. Il pianeta rosso i ottava casa e il fragoroso Stellium in opposizione potrebbero far emergere il lato bellicoso del carattere dei nati Scorpione in questa giornata di aprile, col segno Fisso che sfrutterà ogni pretesto per iniziare dei conflitti relazionali.

11° posto Sagittario: circostanze avverse. Alla stregua di una carta imprevisto all'interno di un gioco di società, i nati Sagittario parranno vedersi costretti da alcune avverse circostanze a saltare un metaforico turno questo venerdì, dovendo gioco forza procrastinare qualche appuntamento in programma.

12° posto Ariete: pressanti doveri. Dalle atmosfere frizzanti dei giorni precedenti i nati Ariete potrebbero passare, in questa giornata di primavera, a un clima decisamente più incentrato su alcuni doveri pressanti nonché poco entusiasmanti.