Secondo l'Oroscopo dell'11 aprile i nati sotto il segno del Capricorno non avranno rimpianti. I Bilancia, invece, dovranno essere più audaci.

Approfondiamo di seguito le previsioni con la classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: ci sono delle novità in arrivo che dovreste prendere in considerazione. Siete molto appassionati e passionali, forse un po' troppo e questo potrebbe causare disguidi.

11° Bilancia: le stelle vi invitano ad essere un po' più audaci. L'Oroscopo dell'11 aprile vi invita ad essere più determinati.

In amore è importante tenere sempre i piedi per terra, onde evitare di farsi strane illusioni.

10° Toro: siete un po' contrariati in questo periodo. Forse ci sono delle cose che sono accadute e che non avete molto gradito. Cercate di essere cauti e di non esagerare nelle reazioni.

9° Sagittario: buon momento per impelagarvi in nuove attività. Ci sono delle occasioni che vanno prese al volo, non lasciatevele scappare. Ci sono delle novità per quanto riguarda il lavoro.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: una persona dal passato potrebbe tornare e creare un po' di scompiglio. Cercate di tenere ben presenti quelli che sono i vostri obiettivi e desideri.

7° Scorpione: l'oroscopo dell'11 aprile vi invoglia ad essere un po' più propositivi.

Datevi da fare anche voi per riuscire ad essere creativi e a rendere il vostro rapporto un po' più movimentato.

6° Cancro: giornata molto intensa dal punto di vista delle emozioni. Allargate la vostra mente e i vostri orizzonti. Ci sono dei cambiamenti in arrivo, pertanto, è necessario tenere gli occhi ben aperti.

5° Pesci: ci sono delle novità, specie per quanto riguarda la sfera professionale.

Ci sono dei treni che andrebbero presi al volo senza pensare e indugiare minimamente. Buon momento per essere coraggiosi.

Oroscopo segni fortunati dell'11 aprile

4° in classifica Capricorno: meglio rischiare e fallire che vivere con il rimpianto di non averci provato. Questo è il vostro motto ed è il proverbio che tenete di più a cuore, quindi, cercate sempre di attuarlo nella vita.

3° Acquario: inseguite le vostre passioni e non permettete e nessuno di ostacolarle. L'Oroscopo del giorno 11 aprile vi invita ad essere meno intransigenti. Adattatevi di più alle situazioni che vi capiteranno.

2° Vergine: ci sono situazioni che sfuggono al vostro controllo e che non potete gestire. Per tutto il resto, però, cercate di essere abbastanza intraprendenti e sicuri di voi. Specie nel lavoro è importante essere decisi.

1° Leone: le stelle vi invitano a osare. Non abbiate paura di mettervi in gioco. Sia in amore sia nel lavoro questo è un ottimo momento per mostrarvi particolarmente audaci e per dimostrare le vostre qualità.