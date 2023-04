Per tutti e dodici i segni zodiacali inizia una nuova settimana e il mese di aprile entra effettivamente nel vivo. Di seguito le previsioni dell'oroscopo del 3 aprile per tutti i segni con le indicazioni astrologiche e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

Ariete: in amore c'è una buona capacità di azione, evitate però azzardi in una coppia. Nel lavoro giornata favorevole per gli incontri, questi potranno aiutarvi in futuro.

Toro: per i sentimenti la settimana parte bene, questo è un periodo che vi farà superare delle preoccupazioni.

Nel lavoro ci sono buone notizie, lasciate lavorare la vostra capacità di azione.

Gemelli: a livello sentimentale meglio non agitare troppo gli animi, vi sentite più forti adesso rispetto agli inizi del mese scorso. Nel lavoro novità in più, si prevedono alcune svolte fondamentali.

Cancro: in amore le stelle portano maggiore forza e nuove occasioni, se ci sono state delle discussioni ora tutto sarà più chiaro. A livello lavorativo, se ci sono dei problemi affrontateli e saprete come muovervi.

Leone: in amore potreste cambiare qualcosa che non funziona, non prendete però decisioni azzardate. Nel lavoro possibili discussioni, qualcuno potrebbe mettere in dubbio le vostre attività.

Vergine: per i sentimenti le stelle sono dalla vostra parte e aiutano, vi sentite più forti al momento.

Nel lavoro avrete la possibilità di migliorare, questi giorni aiuteranno nei progetti da portare avanti.

Previsioni astrologiche e oroscopo del giorno

Bilancia: in amore, se la coppia sta affrontando una fase di crisi in questo momento, dovrete prendere una decisione. Ci saranno delle polemiche da non alimentare. Nel lavoro ci sono tante situazioni da mettere a posto, evitate disagi.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale Venere sarà in opposizione fino a metà mese, per questo motivo ci vorrà prudenza nelle storie. Nel lavoro un nuovo incarico sarà da portare avanti, c'è grande voglia di cambiare.

Sagittario: a livello amoroso se ci sono dei rapporti incerti che state vivendo meglio prendere ora una decisione definitiva.

Nel lavoro le collaborazioni promettono di evolversi a vostro vantaggio, Giove vi aiuta.

Capricorno: per i sentimenti alcuni influssi dei pianeti potrebbero portare a delle novità, ma al momento vi sentite incerti. A livello lavorativo sarà più semplice ottenere quanto desiderato.

Acquario: a livello amoroso momento in cui non siete convinti di un rapporto ma molte cose cambieranno da metà mese. Nel lavoro avete a disposizione grandi risorse, con dei miglioramenti. Meglio però restare con i piedi per terra.

Pesci: in amore Venere è nel segno e aiuta, cercate ora un miglioramento. Nel lavoro sarà opportuno chiedere un trasferimento. Potrebbero essere in arrivo nuovi accordi.