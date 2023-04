L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 aprile. Sotto controllo astrale in questo contesto la giornata di martedì, analizzata nei confronti dei sei segni interessanti la seconda sestina dello zodiaco. Pronti a scoprire quali saranno i segni vincenti e perdenti del momento? Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 11 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Venere e Plutone a questo giro mandano buoni influssi sul vostro segno.

Sarà per questo che nei prossimi due giorni starete abbastanza bene con voi stessi. In amore emanerete un fascino particolarmente sensuale, sicuramente attirando l'attenzione e il corteggiamento di alcune belle persone. Potreste proprio innamorarvi con stelle così suggestive. Si presume possa essere un martedì abbastanza propizio anche per la sfera finanziaria. Grazie all'influsso lunare, saranno incoraggiati eventuali movimenti di denaro, sia in entrata che in uscita. Da segnalare, inoltre, la cessata opposizione di alcuni pianeti ostici per il segno. Da adesso in avanti sarete meno nervosi e decisamente poco irritabili.

Scorpione: ★★★★★. Piacevoli sorprese da mettere in conto nel settore della amicizie.

Fascino e disponibilità non vi mancano, per cui vi risulterà molto facile attirare l'attenzione di persone che voleste conquistare. Sarete persino pronti ad intrecciare trame maliziose pur di riavere in cambio ciò che il vostro cuore brama da un bel pezzo. Se siete già impegnati, attenti però a non civettare troppo perché potreste provocare la gelosia del partner.

In ambito lavorativo non permettete che eventi poco congeniali riescano a mettere in difficoltà un rapporto professionale degno di nota. Vorreste occuparvi di qualcosa di nuovo, ma in questi giorni potreste essere un po' presi da un filo di inspiegabile (dolce) malinconia...

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo dell'11 aprile mette in campo una previsione abbastanza positiva, anche se in alcuni momenti potrebbe essere interessata da lievi intoppi.

Saranno giornate positive, rapida e scattante l'intesa con il partner, speciale a livello fisico e un po' meno a livello mentale. La vostra immaginazione sarà in alcuni momenti davvero incontenibile e la prontezza nel cogliere al volo le buone occasioni faranno di voi un collega o una persona amica molto ricercata. Ottimo il livello di creatività in ogni settore. In ambito lavorativo si prevedono lievi segnali di rilancio in alcuni settori della vostra attività. Nei prossimi mesi potrebbero arrivare notizie confortanti in merito a situazioni che vi stanno molto a cuore.

Oroscopo e stelle dell'11 aprile, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. La Luna, presente nel vostro segno da fine pomeriggio, vi mostrerà un volto amichevole aggirando alla grande i piccoli trabocchetti messi in campo da Marte e Nettuno.

Non fatevi mettere di malumore da qualcuno nella vostra famiglia con problematiche da risolvere: aiutate se potete, senza angustiarvi più di tanto, ok? Pensate piuttosto a qualcosa da organizzare nel prossimo weekend, giusto per rilassarvi in serenità. Nel lavoro tutto ok: in alcuni casi vi sembrerà persino di essere delle trottole: vi agiterete per risolvere eventuali grane, ovviamente con risultati davvero molto incoraggianti. Fermatevi un attimo se doveste avere a che fare con qualcosa all'apparenza irrisolvibile: a mente rilassata troverete senz'altro la giusta soluzione.

Acquario: ★★★. Giornata indicativamente indirizzata al sottotono generale. La Luna, dal tardo pomeriggio di martedì presente in Capricorno, vorrebbe darvi una mano a superare un’impasse forse a livello professionale, ma l’opposizione di Marte in Cancro sarà un osso duro da rosicchiare.

Calma, forse la situazione è molto meno problematica di quanto l'Astrologia la dipinge. Avrete solo bisogno di rilassarvi un po’ di più e non pensare a nulla di impegnativo (una parola!). Nel lavoro invece, fino a poco tempo fa eravate entusiasti della vostra attività ed ecco che come nulla fosse niente vi soddisfa più. È solo una piccola crisi, del tutto passeggera o c'è qualcosa sotto? In amore invece, di dubbi sulla vostra attuale storia sentimentale è probabile che ne abbiate molti.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 11 aprile, promette un periodo molto facile da portare a buon fine. E' il momento giusto per dare un segnale vigoroso in ogni settore, in particolare in quello delle risorse di tipo immediato.

Mettetevi in gioco e afferrate qualsiasi prospettiva di miglioramento dovesse arrivare a portata di mano. Pochi gli ostacoli da affrontare, senz'altro superabili speditamente grazie alla vostra forte capacità competitiva: tanta la voglia di vincere, di fare meglio degli altri. Favorevoli movimenti di denaro in arrivo senza preavviso? Potrebbe essere, soprattutto se aveste perso le speranze in tal senso. Alla grande il settore sentimentale con le coppie in primo piano. Facili entusiasmi per i single che potrebbero trasformare un'amicizia in vero amore.