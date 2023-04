Le previsioni dell'oroscopo del 15 aprile invitano i Leone a mettersi in gioco. I Pesci sono alla ricerca di qualcosa che, forse, non troveranno mai.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: siete molto schietti e diretti in questo periodo. Cercate di mantenere la calma e di non mostrarvi troppo irruenti su certi argomenti. Riflettete prima di prendere una decisione.

11° Pesci: siete alla continua e spasmodica ricerca della felicità e di quello che vi fa stare bene. Attenti, però, che il non trovare esattamente quello che cercate potrebbe rendervi particolarmente frustrati.

10° Acquario: assecondate i vostri sentimenti e le vostre emozioni. Per una volta nella vita agite di impulso e non vi fate mille congetture. L'Oroscopo del 15 aprile vi invita ad essere più diplomatici.

9° Sagittario: amate ascoltare il prossimo. Siete persone che, di solito, non amano fare la guerra, ma se doveste trovarvi costretti, allora non vi ponete alcun limite.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: cercate di dare una chance alle persone che proveranno ad interagire con voi. Le stelle vi invitano ad essere più espansivi e a non chiudervi in voi stessi.

7° Toro: siete un po' troppo frettolosi. L'Oroscopo del 15 aprile vi invita ad andarci piano, specie nei rapporti di coppia.

Cercate di non fasciarvi la testa prima di cadere e valutate il da farsi giorno dopo giorno.

6° Cancro: ci sono delle situazioni che vi hanno turbato per un po' di tempo, ma d'ora in avanti potete rilassarvi e tirare un sospiro di sollievo. Non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo, mettete da parte l'orgoglio.

5° Vergine: questo è il momento giusto per dedicarvi un po' di più a voi stessi e alle vostre passioni. Spesso siete troppo coinvolti dalle cose da fare, al punto che trascurate quello che conta davvero.

Previsioni 15 aprile primi quattro segni

4° in classifica Bilancia: in questo periodo amate circondarvi di persone che sono in grado di trasmettervi energie positive.

Diffidate da tutti coloro i quali si riempiranno la bocca di promesse, sono le persone più inaffidabili.

3° Leone: in amore dovete trovare il coraggio di dire quello che pensate e quello che sente il vostro cuore. non abbiate paura di mettervi in gioco perché questo è un momento particolarmente favorevole.

2° Scorpione: l'oroscopo del 15 aprile vi invita ad essere un po' più concentrati. Il momento è molto propizio per quanto riguarda la carriera, ma cercate di tenere gli occhi ben aperti.

1° Capricorno: i nati sotto questo segno sono innovativi e creativi. Spesso avete come la sensazione di poter cambiare il mondo con lo schiocco delle vostre dita, ma questo non è sempre possibile.