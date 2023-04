Nel lungo fine settimana di Pasqua, l'oroscopo del weekend che va dall'8 al 9 aprile, prevede uno Scorpione più allegro grazie alla Luna nel segno, mentre Toro godrà di una relazione tranquilla. Vergine sarà serena insieme alle persone che ama, mentre Marte porterà energie ed entusiasmo in Pesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend di Pasqua, dall'8 al 9 aprile.

Previsioni oroscopo weekend 8-9 aprile 2023 segno per segno

Ariete: sarà un weekend tranquillo e piacevole per voi nativi del segno, sul fronte amoroso. Avrete in programma spensieratezza e buone emozioni da condividere con le persone che amate, soprattutto voi nati nella terza decade.

Prendetevi questo periodo di pausa con leggerezza ed entusiasmo. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna sarà contraria secondo l'oroscopo del fine settimana, ciò nonostante, con Venere in congiunzione, riuscirete a vivere un rapporto bilanciato. Cercate solo di non sconfinare, toccando argomenti che possono rivelarsi spinosi. Voto - 7️⃣

Gemelli: ottimo equilibrio nella vostra vita sentimentale nel corso del weekend di Pasqua. Questo cielo vi permetterà di prendervi delle soddisfazioni in famiglia, ma non solo. Se siete single potrete trascorrere un weekend divertente e movimentato. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna e Venere vi permetteranno di vivere un fine settimana fatto d'amore e allegria secondo l'oroscopo. Sarete simpatici e socievoli, e con Marte in congiunzione, energie ed entusiasmo non mancheranno.

Voto - 9️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere diametralmente opposti nei vostri confronti. Faticherete molto a essere romantici, ciò nonostante cercherete di non mancare di rispetto alle persone intorno a voi. Quando potete, prendetevi un attimo solo per voi stessi. Voto - 7️⃣

Vergine: ottimo cielo per voi nativi del segno nel corso del fine settimana di Pasqua.

Vi lascerete andare a buone emozioni e sentimenti, non trascurando mai il benessere delle persone che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: in arrivo un fine settimana tranquillo, pieno di serenità per voi nativi del segno. Potrete finalmente staccare dalla vostra routine e pensare di più alla vostra felicità, dedicando del tempo a quei rapporti per voi più importanti.

Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione vi permetterà di mostrare maggiore allegria in ambito amoroso secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Single oppure no, troverete la voglia e l'entusiasmo di stare insieme alle persone che più amate. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà più facile per voi mostrare i vostri sentimenti nei confronti delle persone che amate in giornate di festa. Questo cielo sarà sereno nei vostri confronti. Non abbiate paura di essere semplicemente voi stessi e dare il meglio di voi per gli altri. Voto - 8️⃣

Capricorno: non darete molto peso ai problemi della vita quotidiana in questo fine settimana. Sarete concentrati di più su voi stessi e su come rendere migliore la vostra vita, e con la Luna in sestile dal segno dello Scorpione, ciò sarà forse possibile.

Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale non particolarmente entusiasmante a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Ciò nonostante, cercherete comunque di vedere il lato positivo delle cose, e proverete a vivere un rapporto sereno con il partner e con i vostri familiari, al meglio delle vostre possibilità. Voto - 7️⃣

Pesci: Marte in trigono dal segno amico del Cancro vi riempirà di energie ed entusiasmo, e vi muoverete verso una relazione di coppia affiatata e movimentata, in particolare voi nati nella prima decade. I single sapranno coltivare al meglio i loro rapporti, sia familiari che sociali. Voto - 8️⃣