Le previsioni dell'Oroscopo del 20 aprile invitano i nati sotto il segno dei Pesci ad osare. Gli Ariete sono un po' troppo agitati.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° Ariete: forse siete un po' troppo agitati in questo periodo. Cercate di mantenere la calma e di contare fino a 10 prima di perdere la pazienza e dire cose di cui potreste pentirvi.

11° Toro: nel lavoro potrebbe sorgere qualche piccola controversia. Nulla che no si possa risolvere con un po' di dialogo. Cercate di prestare attenzione alle persone di cui vi circonderete.

10° Bilancia: giornata un po' controversa dal punto di vista sentimentale.

Ci sono troppe cose in ballo e potreste arrivare anche a perdere la pazienza. L'Oroscopo del 20 aprile vi invita ad essere riflessivi.

9° Vergine: se state pensando ad un grande cambiamento per quanto riguarda la vostra sfera professionale, pensateci bene. Lasciare la via vecchia per quella nuova potrebbe non essere la scelta più opportuna.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: svolta in arrivo per quanto riguarda la sfera privata. Ci sono dei cambiamenti all'orizzonte. La cosa importante è essere sempre creativi e non lasciarsi sopraffare dalla noia.

7° Cancro: l'oroscopo del 20 aprile vi invoglia ad essere un po' più determinati. Ci sono delle ottime opportunità in arrivo per voi, quindi, cercate di non perdere la pazienza e di non soffermarvi su cose futili.

6° Gemelli: la giornata potrebbe essere caratterizzata da qualche piccolo alto e basso. In ambito professionale è importante non perdere la concentrazione e, soprattutto, la fiducia in se stessi.

5° Leone: le stelle vi invitano ad essere un po' più decisi e risoluti. Cercate di riflettere attentamente prima di gettarvi a capofitto in un nuovo progetto.

In amore è tempo di allargare gli orizzonti.

Oroscopo segni fortunati del 20 aprile

4° in classifica Pesci: le stelle vi invitano ad osare. Ci sono delle novità sul fronte professionale, ma cercate di tenere sempre gli occhi ben aperti. In ambito sentimentale è tempo di osare.

3° Acquario: in amore siete molto determinati. Quando vi ponete un obiettivo, difficilmente riuscirete a perdere la concentrazione.

Anche nel lavoro stanno per arrivare delle novità.

2° Sagittario: secondo l'oroscopo del 20 aprile, i nati sotto questo segno devono imparare a mettere da parte l'orgoglio. Questo è un ottimo momento per emergere e per dimostrare a tutti quanto valete.

1° Capricorno: se negli ultimi giorni siete stati un po' troppo indaffarati e con la testa da un'altra parte, adesso potete assolutamente cambiare aria. In ambito professionale dovete fare attenzione a non fidarvi di tutti.