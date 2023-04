L'oroscopo di lunedì 17 aprile ha in serbo tante sorprese relativamente alla vita lavorativa, sentimentale e sociale. Alcuni segni zodiacali si faranno trascinare dalla passione per il partner, mentre altri si concentreranno sui progressi professionali.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 17 aprile 2023.

Oroscopo di lunedì 17 aprile: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete determinati a raggiungere ottimi risultati sul posto di lavoro. Vi impegnerete con costanza, dimostrato di essere molto abili nel vostro campo. Purtroppo, dovrete essere pazienti.

Le stelle non propenderanno per un cambiamento immediato. La costanza, però, sarà un requisito indispensabile.

Toro: l'amore sarà ampiamente presente in questa giornata. Darete molto spazio alla vita di coppia e ai progetti futuri. Non vedrete l'ora di poter realizzare qualcosa insieme. Riuscirete anche a risolvere le piccole incomprensioni di tutti i giorni grazie alla vostra irrefrenabile loquacità.

Gemelli: non accetterete di buon grado i cambiamenti. Sarete molto legati alla vostra routine quotidiana. Cercherete un modo per evitare di affrontare gli ostacoli, però, a un certo punto, non potrete più tirarvi indietro. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di circondarvi di persone preziose e leali.

Cancro: i vostri sentimenti si scontreranno con la vita quotidiana. Non sarà facile conciliare i diversi aspetti della routine. Dovrete sforzarvi per fare in modo che tutto vada secondo i piani. Le previsioni astrologiche vi consigliano di assecondare i vostri interessi. Sarà inutile non dedicare tempo a ciò che più vi fa stare bene.

Previsioni astrologiche del giorno 17 aprile 2023: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete intenzione di avviare dei progetti personali. Saprete di dover affrontare un percorso lungo, ma sarete assolutamente intenzionati a raggiungere i vostri obiettivi. La determinazione non mancherà, ma non potrete sottrarvi completamente ai momenti di sconforto.

Sarà importante trovare in voi stessi la giusta motivazione.

Vergine: la vita in famiglia inizierà a diventare più stressante del previsto. Sarete sommersi dalle richieste. Per voi, non sarà affatto facile badare a tutto. Dovrete farvi carico di numerosi problemi, senza potervi concentrare sulle questioni più personali. Sarà fondamentale non farvi alienare da questo meccanismo.

Bilancia: non sarete molto gentili con i colleghi di lavoro. La paura di non riuscire a emergere vi renderà scontrosi e poco collaborativi. Questo atteggiamento potrebbe avere ripercussioni anche durante il resto della giornata. Non avrete voglia di sfogarvi con il partner e vi sottrarrete alle domande degli amici.

Scorpione: questa giornata vi metterà di fronte a grandi difficoltà.

Dovrete intraprendere un viaggio interiore per riuscire a dare le giuste risposte. Sarà faticoso, ma vi consentirà anche di aprire gli occhi e di instaurare un rapporto migliore con la vostra famiglia. La vostra prospettiva potrebbe cambiare.

Previsioni zodiacali del 17 aprile: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete molto riflessivi. Non riuscirete a dare ascolto al vostro istinto. Preferirete pensare a tutte le possibili conseguenze. Da una parte, questo vi aiuterà a non compiere passi falsi, però, dall'altra, vi renderà timorosi, anche sul posto di lavoro. Potreste perdere occasioni davvero molto importanti.

Capricorno: avrete un bellissimo rapporto con il partner, fidandovi ciecamente l'uno dell'altro.

Cercherete di aiutarvi durante la giornata perché non vorrete che nessuno dei due resti indietro. L'impegno darà i risultati desiderati e vi aiuterà a rendere la relazione ancora più salda. Il feeling e la sintonia non mancheranno.

Acquario: proverete rabbia nei confronti di una persona in particolare. Non riuscirete a perdonarla in nessun modo. Proverà a cercare un contatto con voi, però, almeno per il momento, preferirete evitarla. I sensi di colpa non mancheranno, così anche il desiderio di poter tornare indietro nel tempo per cambiare le cose.

Pesci: vi sveglierete con il piede giusto. Avrete voglia di andare a lavorare e di svolgere, al meglio, i vostri compiti. Rimarrete sorpresi davanti ad alcune dichiarazioni, ma non potrete fare a meno di essere lusingati. In ambito personale, avrete modo di interagire con molte persone. Alcune di loro si riveleranno davvero interessanti.