Le previsioni dell'oroscopo del 22 aprile invitano i Bilancia a insistere e a non arrendersi agli ostacoli. Gli Acquario sono un po' tesi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Acquario: siete un po' tesi su alcune faccende private. Forse sarebbe il caso di parlarne in maniera un po' più aperta e limpida. Cercate di non prendere decisioni troppo affrettate.

11° Scorpione: l'Oroscopo del 22 aprile vi invoglia a essere un po' più pazienti. Spesso tendete a innervosirvi anche per cose piuttosto futili e questo non è certamente un bene per voi.

10° Toro: in amore è tempo di allargare i vostri orizzonti. Se non sapete bene in che direzione andare, forse sarebbe opportuno mostrarsi un po' più calmi. Non siate troppo litigiosi.

9° Gemelli: buon momento per quanto riguarda la nascita di nuove relazioni. In amore e nel lavoro dovete darvi da fare. Non siate troppo pungenti e cercate di mostrare un atteggiamento diplomatico.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Ariete: giornata piena di soddisfazioni. In ambito sentimentale è importante essere determinati. Non siate troppo severi con voi stessi e imparate a prendere sempre il lato positivo delle cose.

7° Cancro: ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, ma cercate di essere cauti.

Se siete in attesa di una novità, forse sarebbe opportuno essere un po' più determinati. Buon momento per osare.

6° Leone: secondo l'oroscopo del 22 aprile, i nati sotto questo segno devono mettere da parte l'orgoglio. In amore è tempo di essere un po' più risoluti e propositivi.

5° Vergine: giornata molto proficua dal punto di vista professionale.

Se state aspettando di vivere un grosso cambiamento, forse sarebbe il caso di fermarsi un attimo e chiedersi quali siano i veri desideri.

Oroscopo segni fortunati del 22 aprile

4° in classifica, Bilancia: se volete arrivare lontano allora dovete osare. Non siate troppo chiusi in voi stessi e impegnatevi affinché riusciate a raggiungere gli obiettivi sperati.

Ricordate che chi insiste, conquista.

3° Sagittario: ci sono dei momenti pieni di passione e altri in cui, invece, vi sentite un po' spinti. Adesso è giunto il momento di smetterla di farvi delle domande e di andare avanti fino in fondo per la vostra strada.

2° Capricorno: ottimo momento per quanto riguarda il lavoro. Finalmente riceverete una notizia molto interessante che riguarda un progetto a cui tenete particolarmente. Anche in amore ci sono degli ottimi presupposti per emergere.

1° Pesci: l'oroscopo del 22 aprile vi invita a osare. Questo è un ottimo momento per i nati sotto questo segno. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, forse è il caso di riflettere.