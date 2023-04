Le previsioni dell'oroscopo del 4 maggio 2023 esortano i Capricorno ad essere più decisi e fermi sul lavoro. Gli Acquario, invece, potrebbero avere una giornata un po' "no".

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: poco alla volta riuscirete a risalire la china, ma dovete essere pazienti e decisi a continuare. In ambito professionale è importante non perdersi d'animo.

11° Acquario: ci sono delle giornate che non cominciano esattamente con il piede giusto. Cercate di essere audaci e di non aspettare che siano gli altri a fare la prima mossa, specie per quanto riguarda l'amore.

10° Toro: l0oroscopo del 4 maggio vi invita ad essere un po' più ordinati. Specie la vostra testa è affollata da troppi pensieri e cose da fare, quindi, cercate di essere un po' più precisi.

9° Cancro: se state vivendo un periodo piuttosto turbolento dal punto di vista sentimentale, cercate di affidarvi di più alle persone a cui tenete. Non siate troppo polemici e approfittate della vicinanza dei vostri cari.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: la pazienza non è certamente una vostra virtù. Imparate a mettere da parte l'orgoglio quando necessario. Dal punto di vista professionale potete essere più irruenti e decisi.

7° Scorpione: alti e bassi per quanto riguarda l'amore.

L'Oroscopo del 4 maggio vi invita ad essere tranquilli e a non prendere delle decisioni in maniera troppo istintiva. Ascoltate di più la vostra testa.

6° Sagittario: siete in procinto di prendere una decisione molto importante, che potrebbe cambiare il corso del vostro futuro. Cercate di prestare attenzione alle persone a cui potreste pestare i piedi.

5° Vergine: nel lavoro è necessario tenere gli occhi ben aperti e non prendere decisioni dettate dalla scarsa razionalità. Ottimo momento per aprirvi in amore e dire cose che avete tenuto dentro fino ad ora.

Oroscopo segni fortunati del

4° in classifica Bilancia: oggi vi sentite particolarmente forti e sicuri di voi. Non aspettate che siano gli altri a fare dei passi nei vostri confronti.

Se volete una cosa, alzatevi e andate a prenderla.

3° Leone: ottime occasioni sul fronte professionale. Siete piuttosto lungimiranti e impavidi. Queste sono delle ottime credenziali. Cercate di non perdere troppo tempo in chiacchiere.

2° Pesci: le stelle vi invitano ad osare. Ci sono momenti nella vita in cui l'unica cosa da fare è guardare avanti con ottimismo gettandosi alle spalle il passato, ebbene, questo è uno di quei momenti.

1° Gemelli: l'oroscopo del 4 maggio vi esorta ad essere determinati. Ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Chi è alla ricerca di emozioni forti potrebbe restare piacevolmente colpito.