L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 aprile. Sotto la lente astrale quest'oggi troviamo la giornata di venerdì, attesa da molti in quanto testa di ponte tra parte finale della settimana lavorativa e l'inizio del weekend. Ansiosi di mettere mano al "pensiero delle stelle"? Bene, allora senza dilungarci più di tanto, iniziamo immediatamente a svelare l'arcano. A voi il piacere di scoprire cosa dice l'oroscopo del giorno 7 aprile in relazione alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 7 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottimo venerdì per tantissimi del segno. Nei rapporti con l’ambiente, utilizzerete tutta la vostra sensibilità per rendere più piacevoli gli incontri e la comunicazione con gli altri. Potrete dedicarvi agli interessi che più vi appassionano e magari ampliare i vostri orizzonti culturali. In ambito lavorativo, anche se siete perfettamente in grado di cavarvela da soli, prendete in considerazione l’aiuto di chi è già ben inserito nell’ambiente. Per la parte amorosa del periodo, diciamo che incontrerete una persona con la quale sarete liberi di esprimervi, condividendo con lei emozioni e sensazioni. Niente male, come fine settimana!

Ottime notizie in arrivo per chi avesse questioni familiari "serie" da risolvere.

Scorpione: 'top del giorno'. La Luna si prepara ad entrare nel vostro segno proprio questo venerdì: pronti a gongolare? Appoggiata da Marte e da Saturno, entrambi in splendido trigono all'Astro d'Argento, la Luna promette meraviglie: sensibilità, comunicativa e un buon potenziale creativo.

Contro, però, avrete Mercurio e Plutone, fautori di complicazioni emotive e discussioni con qualche amicizia (nulla di che). Nel lavoro, intuito e astuzia saranno le armi a vostra disposizione nel periodo. Vi riuscirà bene quello che non richiede dinamismo e sforzo fisico, tutto il resto alla grande! In amore, finalmente noterete un netto miglioramento del rapporto: fine delle difficoltà nella convivenza?

Certo, a meno che non vi sia toccato un partner imperfetto...

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 7 aprile pronostica un periodo altamente fortunato, non solo nella presente quotidianità ma anche nei prossimi due giorni. Dalla vostra quarta casa giungono influssi lunari altamente positivi soprattutto per i rapporti di amicizia. Questi segnali vi pungolano ad agire per vedere realizzate le vostre speranze migliori, i vostri desideri più belli. Non ci saranno vuoti affettivi e nemmeno pericolose tendenze alla gelosia possessiva, e sapete bene il perché. Ci saranno invece calde manifestazioni d'affetto da parte del partner, dei famigliari e dei vostri amici più intimi. Nel lavoro è prevista una netta ripresa nei prossimi giorni con lievi segnali già a partire da questo venerdì.

Oroscopo e stelle del 7 aprile, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Giornata valutata poco positiva, portatrice forse di disturbi nervosi o stress difficili da debellare senza l'aiuto provvidenziale di una persona (si, proprio quella a cui state pensando in questo momento!). In questi giorni le stelle hanno molto da raccontare in fatto d'amore e gioie sentimentali. Anche chi non avesse voluto finora assecondare gli input del cuore, prima o poi dovrà arrendersi alla forza dell'amore. Chi è in coppia, invece, specie con un Ariete, un Leone, uno Scorpione o un Gemelli, certamente avrà modo di manifestare i sentimenti attraverso momenti di grande intensità emotiva. Potrebbero prender piede senza preavviso piacevoli tendenze istintive alla pura passionalità, forse un po' sacrificate nel recente passato.

In stallo il lavoro.

Acquario: ★★★★. Sotto l'ala sufficientemente protettrice della Luna, la giornata dovrebbe proprio trascorrere all'insegna della scontata (buona) routine e della voglia di fare. La situazione sentimentale è prevista in lieve ripresa, quasi interessante. Vivrete questo periodo con un pizzico di gioia, forse aprendovi a nuovi amori con generosità. Ogni vostra mossa, riguardante il settore sentimentale, sarà fatta sotto la guida di stelle positive. La fortuna spesso si presenta sotto forma di un po' di piccole somme di denaro: di questi tempi, ben vengano! Senza esagerare, potreste quasi provare a tentare la buona sorte. Gli influssi astrali di questo venerdì offriranno a molti single dell'Acquario una visione abbastanza chiara per trovare ciò che realmente desiderano.

Da evitare solo le solite autocommiserazioni: metterebbero in fuga anche il partner e gli amici più arrendevoli.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 7 aprile, vede il periodo poco reattivo alle vostre attese: pazienza! Dice il saggio, la calma è la virtù dei forti; voi come segno lo siete abbastanza, onde per cui... Una serie di eventi invece andranno a rafforzare eventuali legami con il mondo circostante, lasciando intravedere una parte di voi ancora sconosciuta a chi vi frequenta ogni giorno per lavoro e nel privato. Ma questo purtroppo non è un periodo di grandi piaceri o di divertimenti: la vera sfida per voi è quella di viverli a un buon livello e senza concessioni non appena (prossimamente) la ruota della vita inizierà a girare positivamente.

Al contrario, invece, giornata propizia per coltivare hobby con una persona amica, alla quale poter confidare sogni, ideali o semplicemente sfogarsi riguardo le amarezze della vita. Potresti scoprire di avere con lui/lei delle esperienze in comune. Le iniziative intraprese nel lavoro presto andranno a buon fine.