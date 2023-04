Venerdì 7 aprile sul piano astrale la Luna sosterà nel domicilio dello Scorpione, mentre Marte transiterà sui gradi del Cancro. Il Nodo Nord, Urano, Venere e Mercurio, intanto, continueranno la sosta in Toro, così come Plutone resterà stabile nel segno dell'Acquario. Giove e il Sole, in ultimo, permarranno in Ariete come Nettuno insieme a Saturno proseguiranno il transito in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno esaltante per Gemelli e Capricorno.

Sul podio

1° posto Pesci: voli pindarici. I meccanismi cerebrali di casa Pesci parranno ben oliati nel giorno che precede il weekend, tanto da permettere ai nativi di immergersi nel loro rinomato lato immaginativo, così da lasciarsi trasportare da mirabolanti voli pindarici.

2° posto Scorpione: concretizzazioni. Lo Stellium nel settimo campo aizzerà probabilmente la Luna sui loro gradi e spingerà i nati Scorpione a trascorrere un venerdì all'insegna di trasformare le idee in atti pratici e concreti.

3° posto Ariete: gioie. Più che di soddisfazioni materiali, il 7 aprile potrebbe portare gioie da vivere per i nati Ariete, come ad esempio un figlio che muove i primi passi, un fratello che si laurea o un amico che trova l'anima gemella.

I mezzani

4° posto Cancro: romantici. Grazie alla Luna trina a Saturno, entrambi nel loro Elemento, i nati Cancro avranno buone possibilità di attingere alla loro indole romantica e metterla alla mercé del ménege amoroso, con la dolce metà che non potrà che apprezzare di buon grado.

5° posto Leone: programmazione rinnovata. Il focus felino di questo giorno primaverile sarà presumibilmente orientato sulle attività quotidiane da svolgere prossimamente, coi nativi che avvertiranno la viscerale voglia di stravolgere positivamente la loro routine.

6° posto Bilancia: occhio alla spesa. Sebbene il bottino economico di casa Bilancia attraverserà un florido momento, i nativi potrebbero essere inclini questo venerdì a fare il passo più lungo della gamba per acquistare un oggetto inerente a un loro hobby.

7° posto Vergine: spazio agli altri. A prescindere dal ruolo ricoperto, sia sul fronte familiare che al lavoro, i nati Vergine farebbero meglio in questa giornata d'inizio anno astrologico a lasciare maggiore spazio alle altre persone, in quanto volendo per forza emergere rischierebbero di risultare non troppo simpatici nonché egocentrici.

8° posto Sagittario: perplessi. Qualcosa nel focolare domestico sembrerà non girare per il verso giusto questo venerdì, con gli arcieri che, superata l'impasse iniziale, diverranno sospettosi ma anche vogliosi di scoprire se ci hanno visto lungo in merito.

9° posto Acquario: sotto scacco. Una persona cara, presumibilmente il partner, potrebbe mettere alle strette i nati Acquario in questa giornata primaverile al fine di scucirgli una scomoda verità, con la seconda decade che avrà più chance di tenere per sé tale segreto.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: è possibile scontentare qualcuno. La giornata vedrà, con ogni probabilità, i nati Gemelli doversi necessariamente schierare dalla parte di un collega o da quella di un superiore, finendo inevitabilmente per deludere e scontentare quindi qualcun altro.

11° posto Capricorno: burocrazia flop. Secondo l'oroscopo di venerdì 7 aprile, qualcuno metterà involontariamente i bastoni tra le ruote dei nati Capricorno, ritardando considerevolmente il disbrigo di una faccenda burocratica pendente.

12° posto Toro: golosi. Se il venerdì di casa Toro fosse un vizio capitale sarebbe senza dubbio la gola, in quanto il segno sembrerà non avere occhi che per i suoi cibi preferiti e, a causa di essi, ci sarà il rischio di prendere qualche chilo in più.