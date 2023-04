L'oroscopo di sabato 22 aprile ha in serbo tante novità. Le previsioni zodiacali non vedono l'ora di svelare i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi proverà a essere di grande supporto agli amici e chi si chiuderà in se stesso. Di seguito, oltre, alle previsioni, è disponibile anche una classifica generale per individuare la posizione di ogni profilo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 22 aprile 2023.

Previsioni zodiacali del 22 aprile: i segni sul podio

Pesci (1° posto): non metterete in discussione la vostra vita. Sarete fieri di tutti i traguardi raggiunti. Avrete ancora voglia di sperimentarvi e di affrontare nuove sfide, ma saprete riconoscere il valore del vostro impegno. Vi godrete il tempo in compagnia della vostra famiglia e degli amici.

Scorpione (2° posto): avrete bisogno di trascorrere un po' di tempo all'aria aperta. Approfitterete dei primi raggi di sole per uscire e schiarirvi le idee. Sarà una giornata serena, all'insegna del contatto con la natura e della pace interiore. Potrebbe essere il momento giusto per prendere una decisione importante.

Cancro (3° posto): adotterete un atteggiamento sereno con il prossimo.

Non avrete alcun problema di tipo relazionale perché saprete collaborare pacificamente. Anche sul posto di lavoro, vi metterete a disposizione dei vostri colleghi. Si tratterà di un aiuto reciproco, che porterà a ottimi risultati.

Leone (4° posto): proverete a concentrarvi sui vostri interessi. Sentirete il bisogno di ridare importanza alle vostre vere motivazioni.

Apporterete delle piccole modifiche alla routine quotidiana, in modo da non essere più sopraffatti dagli eventi. Il partner sarà davvero fiero di voi e della vostra determinazione.

Oroscopo del 22 aprile: i segni al centro della classifica

Gemelli (5° posto): ci saranno dei miglioramenti evidenti all'interno della coppia. Affronterete i discorsi con più spontaneità.

Sarà l'amore a trionfare e non la paura per la reazione dell'altro. Con questi presupposti, potrete davvero costruire un rapporto stabile e duraturo. Non vi farete influenzare da altre persone.

Capricorno (6° posto): non ammetterete di essere stanchi. Continuerete a svolgere il vostro lavoro con serietà e determinazione. Agli occhi degli altri vi mostrerete sereni, ma gli amici riusciranno subito a comprendere il vostro stato d'animo. Una piccola pausa potrebbe essere opportuna.

Bilancia (7° posto): sarete molto dolci nei confronti del prossimo. Dedicherete parole gentili a parenti e ad amici perché non sopporterete l'idea di apparire maleducati. Le previsioni zodiacali del 22 aprile, però, vi consigliano anche di non concedere troppo presto la vostra fiducia: qualcuno potrebbe approfittarsene.

Toro (8° posto): andrete incontro a difficoltà di tipo emotivo. Farete fatica a gestire i vostri sentimenti e a prendere la decisione più adatta a voi. Continuerete a tornare sui vostri passi, chiedendo consiglio ad amici e parenti. Potrebbe essere il momento giusto per prendere le distanze dalla consueta routine.

Previsioni astrologiche del 22 aprile: i segni meno fortunati

Sagittario (9° posto): prenderete le distanze dalla vostra famiglia. Ultimamente il rapporto è stato caratterizzato da alti e bassi. Non sopporterete le pressioni eccessive né le continue richieste. Le previsioni zodiacali vi consigliano, però, di non interrompere bruscamente la frequentazione.

Acquario (10° posto): rimarrete sorpresi davanti alla ricerca del partner.

Nonostante i vostri sforzi, non riuscirete a trovare la persona adatta a voi. Inizierete a perdere le speranze, ma gli amici saranno pronti a consolarvi. Le loro parole conterranno una lezione importante da apprendere.

Ariete (11° posto): non sarete ancora in grado di orientarvi sul posto di lavoro. L'organizzazione sarà carente. Non riuscirete a gestire il vostro tempo e questo avrà ripercussioni negative anche dal punto di vista personale. Il partner potrebbe richiedere maggiori attenzioni.

Vergine (12° posto): sarete un po' confusi. Non riuscirete a comprendere le vere ragioni dietro ai comportamenti del partner. Le previsioni zodiacali del 22 aprile vi consigliano di non essere troppo insistenti. Questo potrebbe causare una reazione eccessiva e poco gestibile, con conseguente frattura della coppia.