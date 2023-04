L'Oroscopo della giornata di sabato 22 aprile vede i Gemelli inarrestabili in amore grazie a Venere, ma anche alla Luna in congiunzione, mentre Toro sarà piuttosto diligente al lavoro. Scorpione attraverserà una fase di rinascita in amore, mentre Giove darà una mano ai Sagittario con i propri progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 22 aprile.

Previsioni oroscopo sabato 22 aprile 2023 segno per segno

Ariete: il weekend si aprirà molto bene in amore per i nati del segno grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere.

Saprete come far felici le persone che amate, sapendo sfruttare a vostro vantaggio ogni situazione. Nel lavoro sarete piuttosto capaci, abili nel saper prendere le giuste decisioni per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: sarete piuttosto diligenti e precisi con le vostre mansioni secondo l'oroscopo, sfruttando la posizione favorevole di Mercurio e Saturno. Anche gli incarichi più pesanti vi sembreranno fattibili con il giusto atteggiamento. In ambito amoroso potrebbero esserci interessanti occasioni. Il vostro fascino potrebbe tornarvi utile per fare conquiste. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarete inarrestabili in ambito amoroso grazie alla Luna e Venere nel segno. Il fine settimana inizierà nel migliore dei modi e potrete fare importanti passi avanti nella vostra relazione di coppia.

Sul fronte professionale sarete attivi e con una gran voglia di fare per poter rendere proficue le vostre giornate. Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno un cielo godibile dal punto di vista sentimentale. CI sarà sintonia all'interno del vostro rapporto, ma anche voi cuori solitari saprete godere della compagnia di amici e familiari.

In ambito lavorativo non potrete permettervi del riposo al momento, ma per fortuna Marte nel segno vi darà tutte le energie necessarie per ultimare i vostri incarichi. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna tornerà ad agire a vostro favore secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Insieme a Venere in sestile, il fine settimana inizierà con il sorriso affianco al partner, con buone possibilità di dare vita a splendidi momenti da ricordare.

In ambito professionale dovrete essere più convinti delle vostre scelte affinché possiate convincere colleghi e superiori. Voto - 7️⃣

Vergine: un po’ troppo lunatici durante questo sabato a causa di questo cielo. Ultimamente credete che il partner o qualcun'altro vi abbiano fatto un torto, ma per avere ragione dovrete mettere sul tavolo le giuste prove, senza alterare dunque la verità dei fatti. In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee, che se sviluppate bene potrebbero portare buone soddisfazioni. Voto - 6️⃣

Bilancia: atmosfera serena e positiva in questa giornata di sabato grazie alla Luna e Venere. Queste buone giornate inoltre saranno il pretesto adatto per uscire fuori e fare nuove esperienze, con il partner o con la vostra fiamma se siete single.

In ambito lavorativo non sarà il momento di perdersi nei dettagli per non rimanere indietro. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di sabato migliore dal punto di vista sentimentale. Questa vostra fase di rinascita sarà lunga, ma lentamente riuscire a ricostruire il vostro legame con le persone a voi più vicine. In ambito lavorativo meglio che siano gli altri a prendere le decisioni. Concentratevi sui lavori più pratici. Voto - 7️⃣

Sagittario: con il partner non ci saranno momenti così romantici a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Cercate di lavorare di più sul vostro carattere, mostrare maggior simpatia nei confronti del partner, ma soprattutto, non essere causa di possibili litigi. In ambito lavorativo Giove sarà favorevole in questa giornata.

I vostri colleghi vi daranno una mano con i vostri progetti, ma questo non vorrà dire che potrete lasciarvi andare e non fare più nulla per portare avanti il vostro lavoro. Voto - 6️⃣

Capricorno: anche se tra voi e la vostra anima gemella le cose vanno bene, non potrete sempre acconsentire ogni richiesta del partner. Se siete single per riuscire a fare colpo dovrete essere convincenti e dimostrare al meglio i vostri sentimenti. In ambito lavorativo dovete mettere alla prova il vostro talento per scoprire nuove mansioni che potete svolgere. Voto - 7️⃣

Acquario: ce la metterete tutta per rispettare le scadenze e dimostrare tutto il vostro talento nei vostri progetti professionali. Questo cielo sarà favorevole, dunque ci saranno tutti il presupporti per vivere una giornata proficua.

In amore non potrete chiedere di meglio in questo periodo grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Spensieratezza, amore e buoni sentimenti saranno al centro del vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Pesci: in amore non sarete una cima secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Questo cielo v'invita a fare più attenzione al vostro rapporto, capire cosa non funziona tra voi per poter tornare a sorridere. In ambito lavorativo sarete messi bene, ma non dovrete aspirare a raggiungere posizioni e obiettivi al momento lontani. Voto - 6️⃣