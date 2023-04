L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 12 aprile 2023. In arrivo un nuovo mercoledì, come sempre messo a confronto con sei simboli astrali: in questo contesto relativi alla prima parte dello zodiaco. Allora, pronti a svelare il pensiero dell'Astrologia quotidiana? Bene, senza titubare oltre iniziamo subito a togliere il velo all'oroscopo di domani 12 aprile: a voi il piacere di aprire le analisi astrologiche estrapolate dalle stelle del periodo: focus mirato su attività di lavoro e sentimenti.

Previsioni zodiacali del 12 aprile, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Mercoledì con la buona fortuna all'orizzonte. La Luna renderà la giornata particolarmente piacevole e vi farà trascorrere tanto tempo in compagnia delle persone che amate. Inoltre vi donerà forza, coraggio e determinazione nel portare avanti ciò in cui credete: servirà poco sforzo per poter vivere serenamente i sentimenti, a partire dal partner, la famiglia e le amicizie. Single, Venere vi favorirà facendo riscoprire un feeling intimo e complice con un amico/a sempre più presente nella vostra vita. Dovrete solo farvi avanti, perché a volte basta strizzare un occhiolino, muoversi un po’ più “sinuosamente” per ottenere schiere di pretendenti e di spasimanti.

Nel lavoro, tutti i programmi per questo mercoledì saranno portati a termine. Con un po' di pazienza e tanto coraggio potreste realizzare un grande progetto.

Toro: ★★★★. Periodo abbastanza buono da portare a buon fine. Venere vi darà una grossa mano nel dare una svolta evolutiva al rapporto di coppia. Sperimenterete così un miglioramento nella sintonia, sia sul piano fisico che passionale.

Infatti per molti di voi si prevede un mercoledì di piacevole armonia. Potrete presto godere della reciproca compagnia e trascorrere del tempo insieme, il che vi permetterà di rinsaldare eventualmente il vostro rapporto. Single, una Luna amica sarà per voi un elisir che lenisce le ferite passate. Approfittate di questa pausa salutare per prendervi cura di voi e coccolarvi un po': ultimamente avete trascurato davvero troppo il vostro benessere, per pensare esclusivamente altri.

Nel lavoro, avrete occasione di dimostrare la vostra bravura. Con la collaborazione dei colleghi andrete alla ricerca di soluzioni a problemi, con risultati consistenti.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 12 aprile mette in evidenza la possibilità che possa davvero maturare un periodo molto fortunato. Un Plutone luminoso vi donerà un’affettività molto sana, scevra da qualsivoglia insano sentimentalismo, ovviamente da vivere pienamente con la persona che avete scelto di avere accanto. Così, alcune questioni di carattere pratico ed economico nel ménage della coppia saranno risolte con grande decisione, grazie all'aiuto di entrambi. Single, trascorrerete ore piacevoli in compagnia, forse una persona che state frequentando da tempo: è pronta a diventare qualcosa di più?

Approfittate, perché avete ottime capacità di ottenere tutto ciò che desiderate. La vostra carriera si sta avviando verso una fase interessante, potenzialmente trasformativa: metteteci proprio tutta la vostra energia e realizzerete ciò che desiderate!

Oroscopo e stelle del 12 aprile, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Poco esaltante la giornata, anche se generalmente positiva quasi su tutto. Il partner si rivelerà essere la persona giusta con cui condividere i progetti che più vi stanno a cuore. Farete molti programmi, anche abbastanza entusiasmanti, e vi sembrerà di non essere mai stati felici come in questo mercoledì. Un enorme "grazie" all'efficace sostegno morale del partner.

Single, una buonissima notizia migliorerà la serata, mandandovi in fibrillazione dalla gioia. In questo periodo anche le piccole attività di tutti i giorni, che in genere vi stancano e vi annoiano, risulteranno abbastanza piacevoli. Avrete modo di guardare la vita con sguardo positivo, pieno di entusiasmo: ogni cosa sembrerà diversa e acquisterà un nuovo valore. Nel lavoro, sarà una giornata positiva per le vostre finanze. Alcune previsioni si riveleranno vincenti.

Leone: ★★★★. La Luna in questo periodo quasi certamente riaccenderà il vostro lato più ardente, quello che in pochi riescono a vedere in voi. Le vostre attenzioni passionali saranno rivolte al vostro partner, che si sentirà avvolgere da un caldo vortice da cui non vorrà più uscire.

Single, ci sarà tantissima carne al fuoco nella vostra vita, non solo in questo momento ma anche nei prossimi giorni. La Luna sarà una miccia pronta ad esplodere in positivo e la passione sarà l'ingrediente presente in ognuna delle vostre ricette sentimentali. Per il presente e anche per il futuro affettivo potrebbero prender vita alcuni cambiamenti che sono nell'aria da tempo: finalmente qualcosa sta per concretizzarsi. Nel lavoro, cercate di terminare le ultime fasi di quel procedimento creativo che sapete. Mai rimandare a domani ciò che potete fare oggi.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, 12 aprile, mette sul piatto una giornata indicata in prevalenza sottotono. La Luna potrebbe creare lievi insicurezze nella sfera affettiva, con disordine emotivo e scenate di gelosia.

Un po' di stress sarà all'ordine del giorno. Alcuni di voi da poco sono entrati in un circolo vizioso dal quale risulta difficile poter uscire: con pazienza e determinazione tutto si sistemerà. Single, Marte vi stuzzicherà ma non nel modo migliore. Vi sentirete in alcuni casi punti sul vivo e questo vi spingerà a reagire in maniera un po' troppo nervosa: qualcuno potrebbe rimanerci male per eventuali atteggiamenti litigiosi. Nel lavoro, se aveste voglia o bisogno di impegnarvi a fondo per risolvere un problema complesso, sarebbe il caso di chiedere aiuto o collaborazione a qualcuno ferrato in materia.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 12 aprile.