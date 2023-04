L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° maggio 2023. In analisi il primo giorno del "mese delle rose". In questo caso trattasi anche del primo giorno della nuova settimana: vogliosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati e quelli invece costretti a stare alla finestra?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 1° maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 1° maggio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Questo inizio maggio ritroverete una nuova dimensione di dialogo con la persona che avete nel cuore.

Se ultimamente non vi foste comportati in maniera impeccabile, cercate di farvi perdonare. Approfittate dell'ottimo momento astrale per rimediare con dolcezza e generosità, doti che a molti di voi non mancano. Single, la Luna vi aiuterà a credere e puntare di più sulle vostre possibilità. L'autostima sarà in netta crescita e il bello è che non sarà basata sui soliti sogni di gloria, spesso vaghi, ma su risultati concreti, capaci di dimostrare quanto davvero valete. Nel lavoro, sarete più bravi del solito ad esprimere le vostre idee.

Toro: 'top del giorno'. La Luna in Vergine con i suoi influssi positivi non potrà fare altro che caricarvi a mille. Avrete tantissimo entusiasmo e l'ottimismo vi aiuterà a fare progetti importanti per il futuro.

Di certo anche il partner sarà pronto a condividere con voi qualsiasi prospettiva. Single, Venere vi darà un grande aiuto in tutti i campi: avrete rassicuranti conferme d’amore e riceverete diverse proposte. Questo periodo senz'altro scalderà il cuore a tantissimi cuori ancora solitari. In serata riceverete un invito molto interessante, forse atteso da tempo: sarete al settimo cielo!

Sul lavoro, sfruttate al massimo la carica di buona fortuna di questa giornata: nuovi progetti, successo assicurato!

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 1° maggio indica che sarà Venere a mettere in luce la vostra capacità di intervenire costruttivamente in aiuto della persona amata. La dolcezza che saprete dimostrare vi avvicinerà sempre di più al cuore di chi amate (o vorreste amare); una fusione emozionale sta per esplodere in diversi rapporti.

Presto farete della vostra unione un modello di perfezione. Single, le emozioni si faranno sempre più intense e onnipresenti. Presto scoprirete fin dove poter arrivare con i sentimenti, senza porre limiti alla voglia d'amare. Sul lavoro intanto, i vostri poteri di persuasione saranno particolarmente alti. Se dovete presentare un progetto, vi saranno utili per arrivare all'obiettivo.

Oroscopo e stelle del 1° maggio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo il periodo in arrivo. L'amore finalmente si vestirà di leggerezza e di allegria. Avete tanto bisogno di ridere e di condividere dei bei momenti con il partner: lasciate da parte pensieri e preoccupazioni. Single, sfruttate al massimo gli influssi positivi di Venere: potete iniziare tranquillamente a fidarvi di una persona; tutto procederà secondo i vostri piani, anzi, addirittura meglio di quanto pensiate!

Le stelle, vi faranno sentire una forza interiore pazzesca, in grado di farvi affrontare e poi superare qualsiasi ostacolo. Sul lavoro dimostrerete di essere in grado di trasformare momenti di panico in occasioni per migliorare.

Leone: ★★★. In questo inizio settimana sarete un po' intolleranti nei confronti delle debolezze del partner. Vorreste ascoltare meno lamenti e più pensieri positivi. Non potete però imporre la vostra visione, quindi lasciate correre e rilassatevi nella quiete della vostra mente. Single, un po' di malumore potrebbe guastare la giornata, che invece promette di essere sufficientemente piacevole e a tratti anche tranquilla. Percepirete negatività intorno a voi e questo vi farà sentire piuttosto a disagio.

Le stelle in aspetto disarmonico creeranno tensioni anche in ambito lavorativo. Non riuscirete ad adattarvi ad alcune decisioni, secondo voi senza alcun criterio logico (come darvi torto!).

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, 1° maggio, mette in evidenza un periodo instabile. La contemporanea negatività di parte delle stelle potrebbe mandare in crisi alcune vostre certezze, in primis nella relazione. Coltivare l'arte del dubbio non è una brutta cosa, a patto che non finiate in un vortice di pensieri intricati che alla fine non portano mai nulla di buono. Single, sarete probabilmente costretti ad accettare un compromesso con la vostra famiglia, il che non vi convincerà del tutto. Del resto vi metterete in una posizione svantaggiata e dovrete cercare di recuperare in qualche modo.

Sul lavoro, sarete più critici e lamentosi del solito: stanchi di dover sostenere ritmi lavorativi stressanti? Fatevi sentire!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 1° maggio.