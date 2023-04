L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° maggio. In analisi la partenza del nuovo mese, analizzato e messo a confronto con la sestina formata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di conoscere il responso delle stelle riguardante il vostro segno di nascita? Scontata la risposta, passiamo immediatamente a togliere il velo all'oroscopo del giorno 1° maggio: a voi il piacere di consultare il report astrologico interessante attività di lavoro e sentimenti.

Previsioni zodiacali del 1° maggio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Questo lunedì molti Bilancia andranno al di là dei propri confini conosciuti, superando alcune barriere ritenute invalicabili fino a poco tempo fa. La vita di coppia, in generale potrebbe portare a scoprire nuove strade. Magari anche un interesse o un particolare hobby da fare in comune: qualsiasi novità senz'altro potrebbe avere un ruolo importante in questa fase della vita. Se state cercando un partner, considerate i pro e i contro in alcune situazioni che attualmente sono aperte. Al lavoro, non esitate a condividere idee creative.

Scorpione: ★★★★★. Parlando di sentimenti, questo inizio mese quasi sicuramente porterà un grosso rinnovamento soprattutto a chi ha già una vita di coppia: questa sarà circondata da più romanticismo e tanto calore.

Se single invece, fate attenzione se non siete pronti a compiere un passo più grande della vostra gamba: potreste pentirvi. Al lavoro, siate mentalmente vigili e concentrati sui modi più efficaci per conseguire i risultati desiderati. Prendetevi del tempo per apprezzare i piccoli traguardi che senz'altro raggiungerete, giorno dopo giorno.

Evitate azzardi o facilonerie varie: non serve a nulla.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 1° maggio invita a fare molta attenzione agli aspetti emotivi che potrebbero scaturire in diversi ambiti relazionali, soprattutto in questa giornata. Se single, è importante tenere a mente gli obiettivi per il futuro, ovviamente in ottica sentimentale.

Al lavoro, usate la vostra creatività e perseveranza per poter centrare gli obbiettivi che avete in agenda. Apritevi anche ad altre idee e, se possibile, lavorate con lo scopo di acquisire nuove competenze. Siate comunque sempre pronti ad adattarvi alle situazioni che si dovessero presentare.

Oroscopo e stelle del 1° maggio, previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Molti Capricorno questo inizio settimana saranno pronti a intraprendere un nuovo percorso esistenziale. Forse un breve ma intenso viaggio alla riscoperta di sé stessi o magari solo un viaggio a ritroso nei meandri della mente, alla ricerca di qualcosa di importante. Quando si tratta di vita amorosa, in alcuni casi potrebbe essere in arrivo una buona notizia.

Se single, potreste sentire che qualcuno ha un interesse per la vostra bella personalità. Al lavoro, trovate modi innovativi per risolvere i problemi e completare le attività previste.

Acquario: ★★★★. Se non proprio tutti, almeno una gran moltitudine di nati sotto il simbolo astrale dell'Acquario potrebbero avvertire nell'aria un sentore di novità. In molti casi si scoprirà con piacere che la relazione amorosa sta iniziando ad andare verso desideri e programmi desiderati. Se single, siate aperti a tutti quegli atteggiamenti creativi che la giornata senz'altro si prepara a offrire. Al lavoro, non prendete decisioni affrettate. Concentratevi sui risultati da conquistare tralasciando quelli già acquisiti, anche se ciò significasse metterci più tempo: l'impegno sarà ricompensato.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 1° maggio, indica a molti nati del segno la possibilità di poter entrare in una fase di conoscenza e di esplorazione emotiva. Se siete già in una relazione fissa e collaudata, approfittate del momento ottimo per dare maggior vigore all'intero rapporto. Se siete single, invece, nulla da temere: sforzatevi di esplorare altre possibilità, magari tralasciate in passato, ok? Sul lavoro siate pronti a chiedere aiuto, se necessario. Non fatevi prendere dall'ansia generata dallo stress o dalla pressione generale: siate sempre vivaci e propositivi.