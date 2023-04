L'Oroscopo della giornata di domenica 2 aprile prevede momenti amari per i nativi Acquario, che dovranno vedersela con Venere e la Luna in cattivo aspetto, mentre Leone avrà modo di essere riconoscente una volta ottenuto ciò che desidera. Toro analizzerà il rapporto con il partner nel tentativo di migliorarlo, mentre piccoli cambiamenti potrebbero rendere la vita dei nativi Ariete più interessante. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 2 aprile.

Previsioni oroscopo domenica 2 aprile 2023 segno per segno

Ariete: l'ultima giornata della settimana vedrà la Luna sorridervi secondo l'oroscopo.

I buoni sentimenti non mancheranno tra voi e la vostra anima gemella, che vi regalerà splendidi momenti. In ambito lavorativo state dando il meglio di voi, ciò nonostante, con piccoli cambiamenti, potreste migliorare notevolmente e ottenere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in quadratura dal segno del Leone vi spingerà a vedere il vostro rapporto sotto una luce differente. Venere sarà dalla vostra parte. Sarete più analitici, identificando e risolvendo ciò che non va nel vostro rapporto. In ambito lavorativo le buone idee verranno premiate, ma soprattutto il vostro modo di fare, a volte unico. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali positive dal punto di vista sentimentale. La Luna in sestile vi sorride e vi permetterà di sentirvi più a vostro agio all'interno della vostra relazione di coppia.

Attenzione però perché nelle ore successive l'astro argenteo sarà in quadratura. In ambito lavorativo sfruttate questa domenica per organizzarvi e provare a buttare giù nuove idee per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale favorevole secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Tra voi e il partner scorrerà sintonia, utile per godere di bei momenti insieme e rafforzare il vostro legame.

Per quanto riguarda il lavoro avvertirete il desiderio di cambiare, ma per farlo, prima, dovrete avere delle alternative valide su cui scommettere. Voto - 7️⃣

Leone: vita amorosa che ultimamente sembra essere diventata un covo di serpenti. La Luna in congiunzione vi darà sicuramente una mano, e quando le persone intorno a voi si preoccupano del vostro benessere, voi sarete riconoscenti.

Anche in ambito lavorativo utilizzerete lo stesso atteggiamento. Non dimenticherete chi vi ha dato una mano in questo periodo. Voto - 8️⃣

Vergine: lasciate stare la vostra timidezza e mettetevi in gioco. Venere splende anche per voi, e sarà sicuramente di grande aiuto per rendere più centrale il rapporto con il partner. Sul fronte professionale alcune iniziative potrebbero rivelarsi stuzzicanti per voi, ma dovrete dimostrare di essere i più adatti al ruolo. Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, in quest'ultima giornata della settimana, la Luna vi sorriderà, e vi permetterà di trascorrere momenti di tranquillità insieme alle persone che amate.

In ambito lavorativo non mancherete ai vostri impegni, anche se con stelle come Giove e Mercurio in opposizione non sarà facile. Voto - 6️⃣

Scorpione: questo cielo non sarà così soddisfacente per voi dal punto di vista sentimentale. Potreste sentirvi quasi traditi dal partner o dai vostri amici o familiari, complice alcune discussioni poco piacevoli. Sarà importante non far degenerare la questione, ma risolverla. Per quanto riguarda il lavoro siete arrivati alla fine di alcuni importanti progetti. Adesso dovrete dimostrare di saper lavorare in autonomia. Voto - 6️⃣

Sagittario: la Luna sarà dalla vostra parte ancora per qualche ora, prima di trasferirsi nel segno della Vergine. Single oppure no, avete costruito un buon legame, ma adesso è arrivato il momento di dimostrare quanto ci tenete alle persone che amate.

In ambito lavorativo Giove e Mercurio vi permetteranno di essere competitivi nel vostro campo, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale convincente in questa giornata di domenica per voi nativi del segno. Venere vi sorride dal segno del Toro, e porterà una piacevole stabilità tra voi e la persona che amate. In ambito lavorativo sarà necessario prendere le dovute precauzioni in certi progetti. Essere previdenti, vi aiuterà a evitare spiacevoli imprevisti, considerato Giove e Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di domenica amara per voi nativi del segno a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, faticherete a esprimere i vostri sentimenti nei confronti della vostra fiamma, rischiando soltanto di addentrarvi in discussioni pericolose.

In ambito lavorativo sarete attivi e ben concentrati sui vostri progetti, al momento unica soddisfazione della vostra quotidianità. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo stabile per voi dal punto di vista sentimentale. Avrete voglia di mettervi in mostra, soprattutto voi single, e di dimostrare agli altri (in particolare alla vostra fiamma) quanto siete amabili. In ambito lavorativo sarete piuttosto convinti delle vostre idee, ciò nonostante, sappiate che una mano d'aiuto in più potrebbe farvi comodo. Voto - 7️⃣