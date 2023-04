L'oroscopo della giornata di domenica 30 aprile vedrà la Luna avvantaggiare i nativi Toro in amore, portando una migliore stabilità in amore, mentre Sagittario sarà piuttosto infastidito da questo cielo poco soddisfacente. I nativi Cancro vedranno finalmente il traguardo per nuovi progetti, invece i nativi Pesci potranno contare su Marte per una forma fisica pimpante. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 30 aprile.

Previsioni oroscopo domenica 30 aprile 2023 segno per segno

Ariete: concludere la settimana in modo gradevole in amore secondo l'oroscopo.

Venere in sestile porterà entusiasmo in voi, che saprete riversare nei confronti della vostra anima gemella per godere di un rapporto sereno. Se siete single alcuni nuovi arrivi vi metteranno voglia di fare. Nel lavoro non siete voi a non metterci la giusta qualità in quel che fate, semplicemente non siete ricompensati per come meritate. Voto - 7️⃣

Toro: cercherete un po’ di divertimento in questa giornata di domenica, cercando di godervi tutto ciò che di buono avete. Single oppure no, dunque, sentitevi felici dei rapporti con i vostri cari e amici, sfruttando ogni momento insieme. La Luna in trigono dal segno della Vergine vi avvantaggerà in tal senso. In ambito lavorativo state andando molto bene.

Potrete dunque concedervi un momento di respiro. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale non così altisonante come nelle giornate precedenti a causa della Luna, ma questo non vorrà dire che il vostro rapporto è in crisi. Dovrete soltanto prestare più attenzione alle esigenze della persona che amate. In ambito lavorativo non prendete decisioni affrettate.

Con la giusta organizzazione, sapete lavorare meglio. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di domenica abbastanza serena dal punto di vista sentimentale. Ci sarà una discreta tranquillità tra voi e la vostra anima gemella, con momenti a volte davvero teneri. Nel lavoro inizierete a vedere finalmente il traguardo di alcuni progetti che hanno richiesto tanto impegno e fatica.

Voto - 7️⃣

Leone: quando vi fate prendere dall'agitazione e dall'impazienza, i vostri progetti non vanno sempre come previsto, e sarete costretti a dover sistemare le cose in fretta. Sul fronte sentimentale Venere porterà consiglio per poter vivere una relazione sana. La vita di tutti i giorni procederà bene, ma sapete bene che c'è qualcosa nella vostra vita che al momento non funziona. Voto - 6️⃣

Vergine: la settimana si concluderà bene grazie alla Luna nel segno, che risolleverà il vostro umore. Quando siete ottimisti, è più facile vivere un rapporto più sereno. Potrebbe essere un buon momento per mostrare la vostra maturità e risolvere alcuni problemi di coppia. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in trigono sarà un prezioso alleato per i vostri progetti professionali.

Voto - 7️⃣

Bilancia: concluderete la settimana in modo soddisfacente secondo l'oroscopo, grazie alla posizione stabile di Venere. Single oppure no, avrete ancora buone occasioni per vivere belle emozioni la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro l'imprevedibilità non farà per voi. Avrete bisogno di idee valide e buona organizzazione per ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottimo cielo in questa giornata di domenica secondo l'oroscopo. In amore ci penserà la Luna portare la giusta armonia tra voi e la persona che amate. Sul fronte professionale questo periodo sarà estenuante. Le energie caleranno, e incolpare inutilmente i colleghi non sarà di certo d'aiuto. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarete piuttosto infastiditi da questo cielo poco favorevole.

Vi piacerebbe poter vivere un rapporto più spensierato con chi vi sta intorno, ma forse è anche colpa del vostro atteggiamento se alcune cose non vanno come volete. Nel lavoro sarà tempo di innovare con qualche idea nuova che possa stimolarvi. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo convincente in amore grazie alla Luna in trigono, che vi metterà nelle giuste condizioni per stare bene insieme alla vostra fiamma. In ambito professionale un pizzico di fantasia da parte di Mercurio potrebbe aiutarvi a sbloccare alcuni progetti rimasti fermi da un po’. Voto - 8️⃣

Acquario: la settimana finirà con l'ingresso della Luna in Vergine, il che significa che in amore recupererete terreno. Venere però non sarà per sempre favorevole, dunque sarà importante concentrarsi di più verso il partner per costruire un rapporto sano.

Nel lavoro le energie e la voglia di fare ci saranno. Quello che vi manca sono le idee. Voto - 7️⃣

Pesci: Marte in trigono porterà un'ottima forma fisica secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Sarete pimpanti, soprattutto al lavoro, pronti a rendere proficua questa giornata. In amore invece dovrete fare i conti con la Luna e Venere in cattivo aspetto, che continueranno a rendere il vostro rapporto poco affiatato. Voto - 7️⃣