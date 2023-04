L'Oroscopo della giornata di sabato 15 aprile vede i Leone un po’ capricciosi a causa della Luna in opposizione, mentre Capricorno sarà piuttosto previdente soprattutto al lavoro. Acquario si sentirà particolarmente affettuoso, mentre Toro avrà ottime abilità oratorie. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 15 aprile.

Previsioni oroscopo sabato 15 aprile 2023 segno per segno

Ariete: sarete piuttosto abili a inquadrare le persone, soprattutto chi già conoscete, e capire fin da subito le sue intenzioni. In ambito lavorativo questo vi permetterà di dirigere i vostri progetti professionali verso la giusta direzione, mentre in amore questa vostra particolarità potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, considerato che potreste scatenare piccole discussioni con il partner.

Siate dunque sicuri di quel che fate. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale traballante in amore a causa della Luna in quadratura. Non per questa ragione ci saranno discussioni con il partner, ma in questo momento di difficoltà dovrete essere in grado di dimostrare il vostro amore nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio infonderà in voi grandi abilità oratorie, che potrebbero tornarvi utili nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali solide e convincenti all'inizio di questo fine settimana, merito della Luna e di Venere in ottimo aspetto. Single oppure no, avrete buoni propositi nei confronti della vostra fiamma, e con un po’ di fortuna da parte di Giove in sestile l'intesa non potrà che aumentare.

Nel lavoro i vostri obiettivi saranno realizzabili se saprete dimostrare il vostro talento. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un sabato tranquillo per i nati del segno. Con il partner ci saranno momenti piacevoli, e sarà proprio nella semplicità del vostro rapporto che po’ vi sentirete bene con voi stessi. Nel lavoro sarà importante ultimare certi incarichi in questo periodo, perché avranno la priorità assoluta.

Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in opposizione potrebbe lasciar trasparire una parte capricciosa e poco affiatata. Cercare di prevalere sul partner o chi avete intorno non vi metterà in una posizione di vantaggio. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di rispettare la vostra tabella di marcia. Inutile dire però che la vostra sete di successi non si placherà.

Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale in calo da quando Venere vi mette i bastoni tra le ruote. Secondo l'oroscopo, questa situazione astrale durerà ancora a lungo, e sarà necessario preservare il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Marte porteranno energie, idee e buon senso, utili per non commettere errori con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: Luna e Venere metteranno in mostra la vostra parte migliore. I buoni sentimenti non mancheranno dunque con il partner, ma anche voi cuori solitari vi sentirete più a vostro agio con le persone a cui tenete di più. In ambito lavorativo farete del vostro meglio, ma non potete essere preparati a tutto. Voto - 8️⃣

Scorpione: le pressioni amorose con il partner si allenteranno sempre di più, ciò nonostante, all'inizio di questo weekend, dovrete essere ancora pazienti e ricostruire il vostro rapporto con impegno e amore.

Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza soddisfatti dei risultati che raggiungerete, ma non dovrete avere troppa fretta di raggiungere la vetta del successo. Voto - 7️⃣

Sagittario: non scendere a compromessi in amore, quando Venere si trova in opposizione, potrebbe mettervi in difficoltà. Se con la persona che amate ci sono dissapori, non dovrete incaponirvi e non sentire ragioni. Sul fronte professionale ci saranno alcuni contrasti o imprevisti da superare. L'aiuto di Giove sarà importante affinché possiate riuscire a spuntarla. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Godrete di un bel rapporto con la persona che amate, e non vi farete mancare nulla affinché possiate essere felici insieme.

Sul fronte professionale, con il giusto temperamento potrete gestire i vostri progetti con impegno e lucidità, soprattutto voi nati nella seconda decade. Attenzione però a non dare nulla per scontato, considerato Giove in quadratura. Voto - 8️⃣

Acquario: vi sentirete particolarmente affettuosi in questo sabato di aprile. Single oppure no, potrete contare sulla buona posizione della Luna e di Venere per sentirvi vicini e in sintonia con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete buoni progetti in mente, ma con Mercurio in quadratura dovrete anche saper far fronte a ogni possibile imprevisto. Voto - 8️⃣

Pesci: questo cielo non sarà dei migliori per quanto riguarda i sentimenti, complice il pianeta Venere in quadratura dal segno dei Gemelli.

Questo sarà il momento di lasciar andare qualcosa nella vostra vita che non funziona più. In ambito lavorativo avrete un certo quantitativo di progetti da portare a termine. Questa situazione così impegnativa però non vi spaventerà, e con l'aiuto di Marte e Mercurio vi darete da fare. Voto - 7️⃣