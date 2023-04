L'oroscopo dal 10 al 16 aprile è pronto a spiegare quali saranno gli influssi delle stelle nei prossimi giorni per i vari simboli astrologici. Sarà una settimana positiva per la maggior parte dei segni, ma per Capricorno e Ariete ci sarà qualche problema di comunicazione.

Oroscopo della settimana dal 10 al 16 aprile: Toro passionale

Ariete: il cielo sarà favorevole e se oserete mettervi in gioco sarete premiati per il vostro talento. Non avrete che scegliere quali obiettivi raggiugere e riuscirete nel vostro intento. In amore avrete qualche difficoltà a mostrare la vostra fragilità, apritevi di più.

Toro: la passionalità sarà protagonista in questa seconda settimana di aprile e non vi mancheranno l'occasione per fare grandi conquiste. Al lavoro sarete ambiziosi e pronti a pianificare i prossimi progetti per ottenere il massimo dei risultati.

Gemelli: sentirete il bisogno di rilassarvi e concentrarvi di più su voi stessi, ma questo non significa che trascurerete la persona amata. Al contrario, l'amore sarà al primo posto nei prossimi giorni. Gli impegni di lavoro saranno molti e ci sarà un po' di pigrizia.

Cancro: tutti i vostri sforzi al lavoro saranno ripagati bene e avrete ottime possibilità di fare carriera. Nei rapporti ritroverete la capacità di ascoltare e comprendere gli altri e questo sarà molto apprezzato.

Oroscopo settimanale: Vergine comunicativa

Leone: in ambito sentimentale tornerà la voglia di fare nuove conoscenze e con il fascino e il carisma che le stelle vi regaleranno non sarà un'impresa ardua. Al lavoro qualche collega potrebbe chiedervi un favore che non vi andrà di esaudire: imparate a dire di no.

Vergine: la comunicazione sarà una marcia in più e vi aiuterà a risolvere diversi problemi in campo professionale.

In amore tutto procederà bene, ma dovrete essere più chiari con la persona amata e dirle quello che desiderate davvero.

Bilancia: l'energia non sarà quella dei tempi migliori e l'insicurezza prenderà spesso il sopravvento. Circondatevi delle persone giuste e organizzate un po' di tempo da trascorrere insieme a loro, per uno scambio prezioso e reciproco.

Scorpione: migliorerà la forma fisica e l'umore e questo vi permetterà di affrontare le situazioni con una maggiore decisione. Ad aiutarvi non mancheranno gli amici che potrebbero rivelarsi preziosi anche per una questione economica.

Capricorno in difficoltà in amore, Pesci in netta ripresa

Sagittario: dopo mesi di tensione si avvicinerà un periodo più sereno. Vi lascerete andare di più alla passione e al divertimento, ma dovrete stare attenti a fare promesse troppo importanti. Il vostro bisogno di libertà presto potrebbe farvene pentire.

Capricorno: la vita di coppia non sarà facile, perché sarete particolarmente chiusi in voi stessi e parlare con voi sarà quasi impossibile. Inoltre sarete piuttosto nervosi e questo non aiuterà per niente il dialogo.

Acquario: le ultime settimane non sono state affatto facili, ma nei prossimi giorni ci sarà modo di recuperare. Sarete ancora un po' pigri. Intanto l'amore per voi sarà al centro di tutto e la passionalità non mancherà.

Pesci: in famiglia sarete molto richiesti e questo potrebbe farvi sentire un po' stretti, ma basterà semplicemente difendere i vostri spazi. Dal punto di vista finanziario arriveranno belle notizie e soddisfazioni.