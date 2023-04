Nel fine settimana di Pasqua 2023, 8 e 9 aprile, l'Oroscopo della fortuna coinvolgerà prevalentemente i segni di terra, fra questi spiccherà in modo significativo il segno del Toro. Altri segni in rialzo in questo weekend di festa saranno i Pesci, il Sagittario e l'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo del weekend di Pasqua per la fortuna: Toro fortunato

1° Toro: inaspettatamente i guadagni potrebbero superare quelli che avete già avuto modo di ricevere nel corso della settimana. Secondo l'oroscopo dare il massimo anche nel fine settimana pasquale potrebbe regalarvi ampie soddisfazioni, sia sul momento che in futuro.

2° Capricorno: questa pausa di Pasqua potrebbe farvi molto bene, soprattutto sul piano mentale. Fare qualcosa che vi faccia godere dei guadagni recenti potrebbe essere una grandissima occasione per farvi una sorpresa e per farla anche agli altri. L'interazione con la vostra squadra di lavoro potrebbe confluire verso una amicizia.

3° Pesci: la soddisfazione di avere fatto molto sul lavoro potrebbe essere talmente forte da concedervi un po' di tregua. Il relax quindi sarà una fonte di energia indispensabile per poter ripartire in modo più slanciato e più remunerativo possibile. Avrete una bella sorpresa in denaro che potrebbe rendervi decisamente contenti.

4° Sagittario: il vostro umore sta conoscendo una bella stabilizzazione, e questa potrebbe essere sempre più solida grazie ad una interazione vincente all'interno del contesto professionale.

Potreste anche essere al centro dell'attenzione per un rinnovamento o una promozione che potrebbe fruttarvi molto di più rispetto alla norma.

Cancro stabile

5° Vergine: avrete molta fortuna con le energie a disposizione, per cui essere in grado di intrattenere e di far divertire sarà sicuramente un vostro punto di forza. Secondo l'oroscopo le questioni spiacevoli del lavoro e della quotidianità in questo momento così particolare saranno definitivamente messi da parte per lasciare spazio all'allegria.

6° Acquario: concedervi del relax e del divertimento sarà pressoché obbligatorio per il vostro segno. Fare qualcosa che possa incrementare le vostre finanze potrebbe sicuramente regalarvi la possibilità di fare qualche strappo alla regola che vi porti lontano dal contesto di appartenenza, magari in un viaggio che possa avere un effetto rigenerante su di voi.

7° Cancro: il rialzo delle risorse a vostra disposizione potrebbe conoscere un rallentamento dovuto alle festività di Pasqua 2023, però non rinunciate a prendervi un po' di pausa dalle feste per poter proseguire con un progetto importante per il lavoro. Sarete indecisi riguardo a qualche dettaglio che vorreste migliorare oppure lasciare così com'è.

8° Scorpione: avrete un calo dell'entusiasmo professionale dovuto a questa pausa festiva forzata, per cui avrete certamente un atteggiamento spigliato, ma non quello che normalmente anima le vostre giornate, secondo l'oroscopo. Sicuramente avrete meno stanchezza di quella prospettata a causa delle festività.

Leone al rallentatore

9° Ariete: sarà il momento di concedervi qualche sfizio, di andare un po' oltre le vostre possibilità giusto per poter festeggiare la Pasqua in modo completamente diverso dal solito.

Anche se talvolta ci saranno presupposti per alcuni ostacoli, potreste avere la possibilità di aggirarli in men che non si dica.

10° Bilancia: potrebbe calare il vostro potenziale sul piano professionale, forse a causa di qualche pensiero o nostalgia che potrebbe in qualche modo essere anche stressante per la vostra mente. Dovrete assolutamente staccare la spina dal lavoro per poter rigenerare le vostre forze sia fisiche che mentali.

11° Leone: vi irriterà il fatto di dover rallentare con i vostri progetti, ma sicuramente non rallenterete con la vostra attività fisica. Più che pensare alla Pasqua in sé, preferirete fare qualcosa che possa essere salutare per il vostro fisico. Finalmente avrete uno stacco da qualche collega che spesso e volentieri non va molto d'accordo con voi.

12° Gemelli: avrete molta creatività e la pausa della Pasqua potrebbe renderla pressoché inutile o comunque ritardataria rispetto alle tempistiche necessarie per poterla attuare. Dovrete avere della pazienza di ferro affinché possiate avere più libertà di movimento sul piano professionale, secondo quanto riportato dall'oroscopo.