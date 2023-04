L'Oroscopo di Pasqua passerà in rassegna alcune situazioni sui 12 segni dello zodiaco. In particolare, in questa giornata, il Toro potrebbe fare degli incontri interessanti, mentre il Sagittario dovrebbe discutere di meno.

Previsioni zodiacali del giorno di Pasqua: la prima sestina

Ariete: secondo l'oroscopo di Pasqua, la giornata potrebbe essere indicata per togliervi qualche sassolino dalla scarpa e guardare avanti. Non fatevi prendere dalla frenesia e mirate in maniera netta verso il vostro obiettivo.

Toro: i sentimenti potrebbero stravolgere in maniera determinante la vostra giornata, soprattutto per merito di alcuni incontri a dir poco interessanti.

Cercate di essere abbastanza selettivi e scegliete le persone giuste.

Gemelli: in amore avrete di nuovo le emozioni di una volta e potreste essere in grado di metterle a disposizione della vostra dolce metà. I single avranno possibilità di scegliere ma non sarà affatto semplice prendere la decisione giusta.

Cancro: date retta al vostro intuito e prendete la direzione corretta, a volte è meglio mettere da parte la ragione. Ritroverete serenità sotto l'aspetto sentimentale e riuscirete a vivere meglio il vostro amore.

Leone: l'intesa con il vostro partner non è mai venuta meno, ma stavolta risulterà essere particolarmente vincente e vi porterà lontano. Cercate di mettere un sano romanticismo nel rapporto di coppia e organizzate qualcosa di indimenticabile.

Vergine: alcune situazioni potrebbero destabilizzarvi, credete maggiormente in voi stessi e cercate di pensare sempre positivo. Non è detto che tutti gli obiettivi prefissati siano raggiunti, ma potrete dire di avercela messa tutta.

Le predizioni astrologiche di Pasqua: la seconda sestina

Bilancia: potrebbe essere l'occasione buona per riposarvi un pochino, la stanchezza sta prendendo troppo il sopravvento.

Siate maggiormente comprensivi nei confronti della persona amata, non fatevi prendere dal nervosismo.

Scorpione: sarete tentati di cambiare alcune cose che fanno parte della vostra vita, ma sicuramente questa non sarà la giornata adatta. In amore cercate di essere meno rigidi e date retta anche al vostro partner.

Sagittario: in amore non intestarditevi in discussioni che potrebbero provocare delle conseguenze importanti, a volte è meglio lasciare correre.

Siate maggiormente determinati e raggiungerete l'equilibrio che state cercando.

Capricorno: ci vuole una bella pausa dal lavoro e queste per voi saranno le giornate ideali, mettete da parte il cellulare e vivete in maniera serena. Sotto l'aspetto sentimentale risulterete essere dolci e carini con la persona amata.

Acquario: non ci saranno per voi momenti sereni, alcune preoccupazioni potrebbero rendere le vostre giornate nervose e poco tranquille. La cosa positiva è che la vostra dolce metà vi darà tutto il sostegno necessario.

Pesci: avrete un'energia dirompente che caratterizzerà molti dei vostri momenti di festa, lasciatevi andare e non vene pentirete. Cercate però di non pressare eccessivamente il vostro partner, potrebbe non gradire.