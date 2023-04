L'oroscopo della giornata di mercoledì 19 aprile 2023 vedrà un ritorno alle prime posizioni per il segno del Leone, ritorno che accompagnerà sia il Vergine che il Toro, pressoché stabili. In ribasso il segno dell'Acquario, unitamente a quello del Pesci. A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì 19 aprile: Vergine in testa

1° Vergine: non ci saranno rivali nel perseguire i vostri obiettivi, anzi, la squadra sarà in perfetta sintonia per poter raggiungere traguardi veramente importanti. Sentire una nuova consapevolezza in amore, vi consentirà di fare un passo importante con la persona amata.

2° Leone: riuscirete a dare alla vostra carriera quella spinta che stavate aspettando da diverso tempo. Anche le questioni burocratiche da un lato, e finanziarie dall'altro, potrebbero fare la differenza nella vostra vita quotidiana. Finalmente il vostro buonumore tornerà a farsi sentire.

3° Toro: riscoprirete la vostra relazione sotto un profilo più spensierato e dolce, perché finalmente, dopo tanto tempo, riuscirete a mettere da parte ciò che caratterizza il vostro lavoro quotidiano, dedicandovi anche alla persona amata.

4° Gemelli: le amicizie non riguarderanno solamente l'esterno ma anche il contesto parentale. Ci saranno situazioni familiari che prevedono possibili riconciliazioni oppure degli avvicinamenti che probabilmente non vi aspettavate.

Guadagni per Scorpione

5° Ariete: riscoprirete delle forti emozioni, grazie all'influenza della Luna, per quanto riguarda le relazioni interpersonali, sia che si tratti di relazioni amicali, amorose oppure familiari. Secondo l'oroscopo, potrete contare anche su delle occasioni uniche più che rare sul piano professionale.

6° Scorpione: si aprirà una porta interessante che vi consentirà di avere prospettive di guadagno sempre più cospicue.

Possibili investimenti per la vita quotidiana. L'amore potrebbe rendervi sempre più ottimisti e positivi.

7° Capricorno: tenderete ad occuparvi solo di cose che realmente fanno parte del contesto lavorativo, perciò le amicizie saranno un po' messe da parte a favore del partner o della famiglia. Equilibrare le cose potrebbe essere difficile, ma non impossibile.

8° Acquario: fate attenzione alle discussioni, perché potrebbe riaffiorare una certa malinconia che spesso e volentieri vi prende quando meno ve l'aspettate. Fare qualche piccolo strappo alla regola potrebbe distrarvi in modo positivo.

Pesci in discesa

9° Bilancia: la fatica nel lavoro, purtroppo, potrebbe stressarvi molto. In compenso potrebbero nascere dei progetti che, comunque, non vi prenderanno più tempo del necessario. Avere dalla vostra parte la famiglia nelle vostre decisioni personali vi farà sentire più sicuri.

10° Cancro: probabilmente dovrete attraversare qualche tempesta interna per riuscire a ritrovare il vostro equilibrio. Al momento, avete molte cose da pensare e da risolvere per cui non sempre sarà possibile stare da soli con se stessi e riflettere sulla propria persona.

11° Pesci: secondo l'oroscopo, riposare potrebbe essere un'opzione da prendere assolutamente in considerazione, soprattutto alla luce di eventuali impegni che potrebbero intensificarsi con il procedere delle giornate. Fare attività sportiva potrebbe farvi stancare presto.

12° Sagittario: fate attenzione ai contrattempi, perché potrebbero rivelarsi fatali per qualche progetto in essere. Evitate le distrazioni e concentratevi sui vostri obiettivi, anche se, al momento, potreste recepirla come una cosa difficile.