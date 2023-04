L'oroscopo del 17 aprile 2023 preannuncia che l'Ariete può avere dei problemi da risolvere, il Cancro è stanco il Leone può essere molto forte. Di seguito approfondiamo i dettagli dei dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: nel lavoro ci possono essere diversi problemi da risolvere. Per i single sono in arrivo delle buone occasioni. Le cure estetiche o mediche sono sempre favorite.

Toro: un'idea importante può regalare delle soddisfazioni inaspettate. Nella salute e nell'umore è in corso un grande recupero generale. Una persona del passato può farsi viva e creare nervosismo ai cuori solitari.

Gemelli: la coppia deve dimenticare velocemente un momento critico del passato. È necessario iniziare a seguire un corso di ginnastica. I single sono sempre molto determinati e felici.

Cancro: per la coppia possono arrivare dei momenti decisivi. I disoccupati possono avere delle buone opportunità. La stanchezza può rovinare l'intera mattinata.

Leone: nella sfera lavorativa è un periodo favorevole, per iniziare un nuovo progetto. La forza è necessaria per agire o fare tante cose. La coppia può discutere per delle questioni di soldi.

Vergine: una spesa eccessiva può rendere pensierosa la coppia. Per chi cerca l'amore può essere una giornata davvero molto positiva. Nel pomeriggio può nascere improvvisamente una discussione di carattere economico.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in questa giornata ci possono essere dei problemi da risolvere. I single sono insoddisfatti dei rapporti e quindi devono incontrare nuove persone o frequentare nuovi ambienti. La coppia non deve rovinare la relazione per colpa della gelosia.

Scorpione: le coppie in crisi possono prendere un lungo periodo di pausa.

Il pomeriggio e la serata possono essere molto rilassanti. Per fare partire delle iniziative importanti, questo non è il momento giusto.

Sagittario: questo è il momento perfetto per cambiare società. La salute sta avendo una bella ripresa. Le coppie in crisi possono ritrovare la giusta serenità.

Capricorno: le crisi più profonde possono trovare delle soluzioni.

Per i single, un'amicizia si può trasformare in qualcosa di più importante. Dopo tanto tempo i rapporti con la famiglia sono di nuovo positivi.

Acquario: i cuori solitari possono vivere una passione all'improvviso. In questa giornata la forma fisica non manca mai. Nel campo lavorativo è il momento per essere vincenti.

Pesci: alcune incomprensioni possono essere difficile da portare avanti. Nella sfera lavorativa è arrivato il momento di ridefinire il proprio ruolo. I cuori solitari sono pronti ad affrontare un problema.