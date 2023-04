L'Oroscopo della settimana che va dall'1 al 7 maggio vedrà i nativi Pesci più comunicativi e razionali, soprattutto in amore, mentre Sagittario sarà in grado di adattarsi velocemente ad alcune situazioni professionali. Momenti di particolare intensità amorosa colpiranno la Bilancia grazie alla Luna, mentre Vergine potrebbe essere un po’ maliziosa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo settimanale dall'1 al 7 maggio.

Previsioni oroscopo dall'1 al 7 maggio 2023 segno per segno

Ariete: la settimana partirà a rilento per voi nativi del segno a causa della Luna.

Fortunatamente, Venere vi darà una mano a tenere a galla il vostro rapporto, e a partire da giovedì, le cose tra voi e il partner torneranno a farsi interessanti. In ambito lavorativo troverete molti stimoli nei vostri progetti, e una gran voglia di darvi da fare per accumulare successi e buoni risultati. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali tutto sommato convincenti durante la prossima settimana per voi nativi del segno. Il rapporto tra voi e il partner funzionerà, anche se dovrete fare attenzione nelle giornate di Luna contraria, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro l'aiuto di Mercurio si rivelerà prezioso per portare avanti i vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Gemelli: alcune spese di troppo potrebbero spingervi a rivedere le vostre finanze.

Non sarà possibile al momento fare nuove spese, ma questo non vorrà che il lavoro e le entrate non mancheranno. In amore Venere vi metterà a vostro agio con la vostra fiamma, ma anche la Luna fino a venerdì. Attenzione nel weekend, quando l'astro argenteo sarà in opposizione. Voto - 8️⃣

Cancro: un po’ di confusione sentimentale potrebbe aleggiare nei vostri cuori secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Single oppure no, avrete bisogno di schiarirvi le idee il prima possibile. In ambito lavorativo è arrivato il momento di dedicarsi a nuovi progetti, di gestirne altri e condurli verso il successo. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in sestile porterà buon senso e maturità all'interno della vostra relazione di coppia. Insieme a Venere, arriveranno anche buoni sentimenti.

Attenzione però tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in quadratura. Molto bene invece il fine settimana. In ambito lavorativo la possibilità di lavorare su nuovi progetti e avere nuove entrate vi stuzzica parecchio, ma non sarà così facile come sembra. Sarà dunque necessario dimostrare impegno in quel che fate. Voto - 7️⃣

Vergine: questo cielo potrebbe rendervi un po’ maliziosi in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Cuori solitari o meno, desidererete un rapporto sincero. Proprio per questo potrebbe non essere semplice trovare la giusta sintonia con la persona che amate. In ambito lavorativo le idee non mancheranno, così come la voglia di fare grazie a Mercurio e Marte. Con il giusto impegno, dimostrerete di poter gestire incarichi complessi.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sarete travolti da momenti davvero romantici secondo l'oroscopo della prossima settimana. Fino a mercoledì la Luna vi sorriderà, e insieme a Venere arriveranno momenti di particolare intensità amorosa. Per quanto riguarda il lavoro attenzione alla stanchezza e allo stress che vi metteranno stelle come Marte. I vostri obiettivi potrebbero non essere così vicini come pensate. Voto - 7️⃣

Scorpione: prima settimana di maggio tutto sommato discreta secondo l'oroscopo. Riuscirete a mantenere un buon rapporto con il partner, con qualche acuto tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà favorevole. Per quanto riguarda il lavoro a volte sapete essere incisivi e determinati nei vostri progetti, ma senza un chiaro obiettivo farete un po’ fatica.

Voto - 7️⃣

Sagittario: la complicità con il partner lentamente tornerà a salire nel corso di questa settimana grazie alla Luna. Ricordatevi però che Venere è ancora in opposizione. La prudenza non è mai troppa quindi, ma soprattutto, dovrete essere pazienti. Nel lavoro sarete in grado di adattarvi velocemente a nuove situazioni. Potreste non accettare ogni cambiamento, ma farete comunque del vostro meglio. Voto - 6️⃣

Capricorno: la settimana inizierà a rilento per voi a causa della Luna in quadratura. Ci sono nubi all'orizzonte, e dovrete prepararvi a gestire questa tempesta in arrivo affinché il rapporto tra voi e il partner possa continuare a funzionare. In ambito professionale un po’ di fantasia e creatività potrebbe aiutarvi a vedere i vostri progetti sotto un altro punto di vista.

Voto - 7️⃣

Acquario: ottimo cielo nel corso della prossima settimana per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, Venere vi accompagnerà verso un rapporto piacevole e soddisfacente. Se siete single abbiate pazienza, e presto la vostra preda sarà vostra. Nel lavoro alcune idee vi piaceranno molto, e potrete puntare proprio su questa direzione per arrivare a raggiungere nuovi obiettivi e successi. Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali che vedranno un cielo ancora altalenante in ambito amoroso. La Luna vi darà una mano tra le giornate di giovedì e venerdì, ma serviranno ancora tempo e pazienza prima che le cose tra voi e il partner tornino a funzionare. Nel lavoro nuove collaborazioni o progetti potrebbero affacciarsi all'orizzonte, e sarete attratti all'idea di poter ottenere di più. Voto - 7️⃣