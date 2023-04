L'oroscopo settimanale dal 24 al 30 aprile 2023 è pronto a valutare i prossimi sette giorni in calendario. L'ultimo quarto di mese sta per concludersi, con l'amore capace di chiedere grandi sfide e altrettanto coraggio. Ci saranno ostacoli da affrontare, questo è vero, ma alla fine se non proprio tutti, almeno molti troveranno pace interiore e felicità. Il lavoro porterà buone opportunità, molte della quali dovranno essere analizzate con molta attenzione, giusto per evitare problemi futuri. La famiglia e gli amici forniranno un sostegno prezioso, quindi è sempre bene dare loro l'attenzione di cui hanno bisogno.

Astrologicamente parlando, la settimana dal punto di vista dei transiti mostra tre diversi momenti: La Luna in Cancro lunedì 24 aprile darà inizio all'attesissimo giro settimanale. Il secondo cambio di settore arriverà giovedì 27 aprile alle ore 9:29, con l'entrata trionfale della Luna in Leone. La settimana potrà definitivamente ritenersi conclusa, ovviamente in merito ai transiti lunari, con l'ingresso della Luna in Vergine prevista per la giornata di sabato 29 aprile.

Scopriamo le previsioni dell'Oroscopo da lunedì 24 a domenica 30 aprile con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Le stelle della settimana: pagelle e previsioni

♈ Ariete: voto 7. Per gli Ariete la settimana è abbastanza positiva, soprattutto in amore.

Durante questi giorni avrete l'opportunità di cambiare la vostra vita sentimentale in meglio. Quelli che sono impegnati vivranno una passione rinnovata e i single potranno fare nuove conoscenze. Inoltre, sarete capaci di portare a termine ogni progetto lavorativo, forse ottenendo persino discreti successi. Consigliamo al alcuni di voi di non trascurare troppo i legami d'amicizia perché, in questa settimana, sarà molto importante per voi poter contare su chi ben sapete (inutile aggiungere altro: avete capito benissimo...).

Intanto, investite del tempo per trascorrere momenti piacevoli con i vostri cari. Ricordate comunque di ascoltare sempre i consigli e le raccomandazioni di chi vi vuole veramente bene.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

Top del giorno domenica 30 aprile;

domenica 30 aprile; ★★★★★ venerdì 28 e sabato 29;

★★★★ mercoledì 26 e giovedì 27;

★★★ martedì 25 aprile;

★★ lunedì 24 aprile.

♉ Toro: voto 5.

La settimana per il Toro potrebbe risultare alquanto impegnativa e anche un pizzico sfortunata. Il periodo, soprattutto tra martedì, mercoledì e giovedì potrebbe presentare alcune impegnative sfide in amore, nel lavoro e anche in famiglia. A causa di alcuni transiti astrologici non troppo favorevoli al segno, potreste dover affrontare delle situazioni assai impegnative e difficili da concludere positivamente. Le relazioni con qualcuno dei vostri cari potrebbero essere complesse. Inoltre, potreste incontrare difficoltà nelle relazioni con gli amici di sempre. Tuttavia, affrontate questo periodo come un'opportunità per trarre lezioni su come affrontare le sfide e come rafforzare le vostre relazioni.

Mantenete la calma e non prendete decisioni affrettate: fate solo scelte che si basano su principi etici solidi, mai su mere supposizioni o peggio su consigli dati da altri, giusto per...

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

★★★★★ domenica 30 aprile;

★★★★ lunedì 24, martedì 25 e sabato 29;

★★★ mercoledì 26 e venerdì 28;

★★ giovedì 27 aprile.

♊ Gemelli: voto 6. La settimana che sta per entrare diciamo che sarà sufficientemente positiva. La vostra famiglia, sempre in primissimo piano, sarà al vostro fianco. Vi attendono giorni di grande impegno con anche un maggior carico in termini di impegni lavorativi. Tranquilli, se non subito, molto presto arriveranno nuove opportunità di successo.

Riguardo all'amore, la vita sentimentale sarà avara di emozioni e le esperienze positive presenti col cosiddetto contagocce: pazienza! Stanno per arrivare giorni di sole, molti dei quali capaci di accrescere l'autostima, aiutandovi a (ri)trovare stabilità e fiducia nelle relazioni. A fine settimana evitate di uscire: a divertirvi ci penserete un'altra volta; per adesso statevene buoni buoni sul divano a godervi un buon film... Lasciarsi andare, in questi casi, potrebbe compromettere qualcosa di buono che sta nascendo: occhio!

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

★★★★★ martedì 25 e mercoledì 26;

★★★★ lunedì 24, giovedì 27 e venerdì 28;

★★★ sabato 29 aprile;

★★ domenica 30 aprile.

Oroscopo, stelle e voti della settimana: le previsioni

♋ Cancro: voto 9.

Molti Cancro avranno una settimana ricca di opportunità! È un'ottima occasione per sfruttare le energie ed essere creativi e ottimisti. L'amore è previsto molto positivo: tanti possono aspettarsi attenzioni, piccoli doni e romanticismo à gogo. Un nuovo progetto potrebbe diventare un successo se solo ci metterete l'impegno e la dedizione necessaria. Anche la famiglia potrebbe ricevere qualche sorpresa inaspettata. Gli amici sosterranno e aiuteranno chi ne avesse bisogno con consigli saggi e pensieri gentili. Questa settimana che sta per entrare, poi, compatibilmente con gli impegni darà modo di rilassarsi al meglio e concentrarsi sulle cose che contano davvero. Lasciate che gli eventi si svolgano e le opportunità vengano create.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno lunedì 24 aprile (Luna nel segno);

lunedì 24 aprile (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 25, giovedì 27 e venerdì 28;

★★★★ mercoledì 26 e sabato 29;

★★★ domenica 30 aprile.

♌ Leone: voto 10. Leone, questa settimana godrete di grandi soddisfazioni e successi, sia nella vostra vita affettiva, che lavorativa e sociale. Sarete una fonte di ispirazione per coloro che vi circondano. La vostra energia ed entusiasmo vi permetteranno di realizzare progetti e di ottenere ottimi risultati. La vostra famiglia e gli amici saranno orgogliosi di voi e vi accompagneranno in ogni vostra impresa. A livello emotivo, sarete sereni e la vostra vita amorosa sarà più profonda e coinvolgente.

Insomma, questa settimana tutti i Leone saranno favoriti da un’alta probabilità di buona fortuna in amore, nel lavoro, in famiglia e nei rapporti d'amicizia. Approfittate di queste forti vibrazioni astrali per intraprendere nuove sfide e arrivare ai vostri agognati obiettivi.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

Top del giorno giovedì 27 aprile (luna nel segno);

giovedì 27 aprile (luna nel segno); ★★★★★ lunedì 24, mercoledì 26 e venerdì 28;

★★★★ martedì 25, sabato 29 e domenica 30.

♍ Vergine: voto 8. Molti Vergine sperimenteranno una settimana fortunata. Nel settore dell'amore, potranno godere di momenti piacevoli e di una profonda connessione con le persone che amano. Nel campo del lavoro, avranno successo a causa dei loro impegno costante e della loro dedizione.

La loro famiglia sarà una grande fonte di supporto e di affetto. Inoltre, gli amici offriranno ulteriore motivazione riguardo gli obiettivi più attesi. Molti del segno senz'altro mostreranno un alto livello di creatività, forza interiore ed energia positiva, anche durante i momenti più difficili. Sorprese piacevoli contribuiranno a migliorare ancora di più la quotidianità, regalando felicità e favorendo il buonumore. L'istinto poi, di certo aiuterà a prendere decisioni sagge e a sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno. Speranza e di ottimismo premetteranno di contare su se stessi: sarà un'esperienza gratificante che incoraggerà ad andare avanti con determinazione.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

Top del giorno sabato 29 aprile (Luna nel segno);

sabato 29 aprile (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 27, venerdì 28 e domenica 30;

★★★★ mercoledì 26 aprile;

★★★ lunedì 24 aprile;

★★ martedì 25 aprile.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana 24 al 30 aprile 2023.