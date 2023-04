Inizia il terzo weekend di aprile per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà in particolare la giornata di sabato 22 aprile 2023 leggendo di seguito l'oroscopo dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore è un fine settimana interessante, in particolare per i single del segno che vorranno fare qualcosa in più. Potrebbe non mancare una sorpresa. Nel lavoro ritrovate stabilità e le nuove collaborazioni vanno analizzate con cura.

Toro: per i sentimenti se il vostro cuore è solo da tempo agite adesso, gli incontri potrebbero rivelarsi molto importanti in queste ore.

Nel lavoro riuscirete a completare una trattativa, cambiamenti fortunati.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna è nel segno, ci sono delle decisioni importanti da prendere adesso. Nel lavoro avrete maggiori successo ora e gli accordi saranno importanti.

Cancro: in amore i single del segno potranno andare incontro a diverse novità in questa fase, potrete esprimere tutte le emozioni adesso. A livello lavorativo c'è una grande voglia di fare e liberarsi di qualche peso.

Leone: in amore c'è una situazione astrologica di recupero e le nuove conoscenze sono promettenti. Nel lavoro le stelle garantiscono successi e portano nuove occasioni. Le nuove collaborazioni vanno bene.

Vergine: in amore alcune coppie non riescono a ottenere quanto desiderato, possibili discussioni per questo in giornata.

Nel lavoro riceverete un consenso importante, non si esclude una promozione.

Stelle e oroscopo del 22 aprile 2023: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale è un momento più complesso per le relazioni che vanno avanti da molto tempo, potreste andare incontro a delle difficoltà e discussioni.

Nel lavoro verificate bene una questione prima di agire e prendere una decisione.

Scorpione: per i sentimenti è un fine settimana complicato da gestire, qualcosa potrebbe non funzionare e qualche problema da risolvere non mancherà. Nel lavoro attenzione a tutto quello che arriva, valutate bene il tutto.

Sagittario: in amore la Luna è in opposizione assieme a Venere, per questo motivo potreste mettere in discussione molte cose.

Nel lavoro migliorano le trattative per coloro che hanno un'attività in proprio.

Capricorno: a livello amoroso è un fine settimana interessante, vi sentite meglio rispetto al passato. Nel lavoro sono premiati coloro che hanno un'attività in proprio e che vivranno ora momenti migliori.

Acquario: per i sentimenti il fine settimana aiuterà a risolvere dei problemi nati negli scorsi giorni. Controllate meglio tutto quello che arriva. Nel lavoro meglio evitare azzardi, Giove chiede prudenza.

Pesci: in amore la Luna dissonante potrebbe portare alla luce alcuni problemi, sarà necessario fare le cose con calma. Nel lavoro arrivano risposte positive, ma meglio evitare di fare scelte sbagliate.