Parte una nuova settimana che coincide con la giornata di Pasquetta per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo del 10 aprile 2023 con tutti i cambiamenti astrologici e le novità che arriveranno sia in amore sia nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore con il Sole in transito nel segno assieme a Giove i single del segno potranno fare degli incontri interessanti. Nel lavoro periodo che porta qualcosa in più, date spazio alle persone che meritano fiducia.

Toro: per i sentimenti stelle convincenti da qui alla fine del mese, recupererete in una storia.

Nel lavoro in questo momento vi state impegnando di più, per questo motivo se ci sono delle richieste da fare agite adesso.

Gemelli: a livello sentimentale single del segno che potranno darsi da fare, gli incontri saranno fortunati. Nel lavoro una notizia importante arriverà a breve oppure riuscite ad ottenere una conferma.

Cancro: in amore ci sarà la possibilità di risolvere un problema e in più per le coppie che hanno avuto discussioni entro pochi giorni soluzioni. A livello lavorativo i progetti che partono ora sono promettenti.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore sentite una certa stanchezza adesso ma dovrete fare comunque il massimo. Nel lavoro possibile discussioni, c'è una certa intolleranza adesso.

Vergine: per i sentimenti meglio non lamentarsi in questa fase, questa sarà una giornata più interessante per voi. Nel lavoro state cercando di cambiare, molti aspettano l'occasione giusta.

Bilancia: a livello amoroso seconda parte del mese che vi porterà a prendere delle decisioni importanti. Al momento ci sono diverse cose da fare.

Nel lavoro arrivano progetti e lunga scadenza vincenti, ci sarà una crescita.

Scorpione: in amore meglio evitare gli azzardi in questa fase, quella di oggi sarà comunque una giornata che vi permetterà di recuperare. Nel lavoro qualche accordo potrebbe cambiare, possibile dissensi.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore c'è grande voglia di fare, sarete più disponibile all'interno di una coppia.

A livello lavorativo periodo che vi vedrà impegnarvi di più.

Capricorno: per i sentimenti favorite le nuove emozioni, alcuni legami saranno finalmente risanati. Nel lavoro potrebbe arrivare una bella notizia adesso.

Acquario: a livello sentimentale giornata che porterà una riconciliazione ma attenzione se ci sono state polemiche nelle ultime ore. Nel lavoro vorresti ottenere di più ma adesso sono sconsigliate le idee azzardate.

Pesci: in amore molti stanno cercando di vivere una storia nuova, non va frenata però la ricerca di un sentimento. Nel lavoro nonostante un periodo che porterà diverse tensioni le prospettive future sono interessanti.