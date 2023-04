L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 10 aprile 2023. In analisi la giornata dedicata alla Pasquetta. Allora, curiosi di scoprire se anche il vostro segno potrà contare su un positivo supporto astrale? Senza indugiare più di tanto iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo di domani 10 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 10 aprile, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Ottimo lunedì di Pasquetta. Tanta la passione con il partner: finalmente, dopo un periodo burrascoso ritroverete una grande intimità e complicità che vi regalerà anche più fascino e serenità.

La giornata si presenterà leggera e spensierata, vivrete un lunedì intenso e gioioso che potreste concludere con una bella cena, solo voi due. Single, grazie agli ottimi influssi della Luna, vi sentirete veramente in pace con il mondo. Qualcuno avrà degli atteggiamenti molto gentili nei vostri riguardi e lo apprezzerete moltissimo. Nel lavoro dovrete essere pronti a cambiare e a tagliare con le situazioni che non vi danno più gratificazioni, così facendo riuscirete a lavorare serenamente.

Toro: ★★★. La quadratura di Saturno vi farà sentire come sulle montagne russe, nell'ambito della vostra relazione. Ricordatevi però che è del tutto umano provare delle emozioni contrastanti e non siete né i primi né gli ultimi a cambiare idea improvvisamente in amore.

Single, un cielo grigio turberà un po' il vostro animo, già tendenzialmente irrequieto. Proverete un forte desiderio di ottenere qualcosa in più, ma avrete anche la terribile frustrazione di non riuscirci, e questo vi manderà proprio su tutte le furie! Una Luna dispettosa, poi, non garantirà un clima sereno e pacifico nemmeno sul lavoro.

Nonostante il vostro impegno sia sempre costante, sembra che non riusciate proprio ad andare d'accordo con i vostri colleghi: perché?

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 10 aprile preannuncia una serena adattabilità al fluire degli eventi, in primis nelle relazioni. Il periodo sarà sufficientemente sostenuto da una illuminata Venere: questa vi indurrà a vedere e percepire ogni situazione in un’ottica più sfaccettata, ricercandone motivazioni profonde.

Il rapporto di coppia avrà la possibilità di evolvere, di migliorare, di mostrare contenuti e uno spessore che non vi sareste mai aspettato. Single, in questo giorno potrebbe nascere una nuova amicizia, basata molto sulla comunanza di interessi e di ideali. Sarete propensi alla socievolezza e magari a fare nuove conoscenze. Nel lavoro, la fase risulterà essere positiva. Il vostro umore infonderà fiducia nelle vostre capacità.

Oroscopo e stelle del 10 aprile, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Le stelle di questo lunedì vi guideranno verso l’appagamento emozionale, soprattutto nelle relazioni. Sarà certamente un nuovo giorno, tutto da scoprire e da gustare fino in fondo, insieme al vostro partner.

Single, non ponetevi indugi ma lasciatevi andare alle musiche più selvagge che risuonano dentro di voi. Le stelle infatti stanno per accendere in voi un forte desiderio d'innamoramento, e potrebbe essere davvero così: un nuovo amore pronto ad invadere lo spazio del vostro cuore? Certo che si: sappiate accoglierlo, godendo questa fase della vita in modo sereno. Nel lavoro, un evento inatteso ma molto vantaggioso rincuorerà e farà sentire fiduciosi specie i più giovani. Molti saranno spronati a migliorarsi per poter dare il massimo.

Leone: ★★★★. Questo lunedì il vero porto sicuro saranno gli affetti con la "A" maiuscola, da quelli sentimentali più intimi, a quelle conoscenze avvenute da poco, verso cui troverete approdo e ristoro dalle preoccupazioni quotidiane.

Sarete così bravi da riuscire a concertare tutto il vostro mondo affettivo canalizzandolo in momenti intensi e di corrispondenza comunicativa profonda. Single, l'atmosfera della giornata sarà segnata da aspetti fondamentalmente positivi per il vostro segno. Vi piace esplorare nuovi territori e sarà il vostro Sole a saziare un cuore perennemente affamato di sentimenti: pronti ad allargare i confini del mondo affettivo? Nel lavoro, la giornata solleciterà la vostra naturale creatività: avrete una gran voglia di combattere per ottenere ciò che vi è dovuto.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, 10 aprile, predice un ottimo lunedì di Pasquetta. Se aveste una relazione stabile, l'affettività sarà il fulcro intorno a cui ruoterà l’armonia generale.

Curate il vostro nido, parte integrante di tutta la vostra vita e centro su cui si impernia la relazione: rendetela serena! Single, la Luna vi renderà belli, frizzanti e molto dinamici: in un certo senso sarete davvero irresistibili! Saranno in tanti infatti ad essere attratti dalla vostra luce, una luce in grado di generare bellezza e gentilezza nel mondo circostante e, credetemi, ce n'è davvero tanto bisogno! Nel lavoro, gli ascendenti Sagittario, Cancro e Ariete (In Vergine) avranno un'indole profonda e cureranno ogni piccolissimo dettaglio. In tal caso gestirete al meglio le occasioni che si presenteranno.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 10 aprile.