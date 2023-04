Il mese di aprile è entrato ufficialmente nel vivo e porta con sé diverse novità astrologiche, che inizieranno a manifestarsi già da questa domenica 2 aprile.

Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci con le indicazioni astrologiche e di cambiamenti che ci saranno sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è un periodo stabile per le coppie che vanno avanti da tempo. Venere sarà favorevole a partire dalla seconda metà del mese. Nel lavoro Giove nel segno ancora porterà degli aiuti, portate avanti alcuni progetti.

Toro: per i sentimenti ci sono buone possibilità di ottenere qualcosa in più nella relazione di coppia, evitate solo tensioni inutili. Nel lavoro se c'è un percorso nuovo da iniziare meglio aspettare, richieste da fare entro fine mese.

Gemelli: a livello amoroso potranno esserci delle complicazioni adesso, la mattinata sarà sottotono. Nel lavoro ci sarà molto da fare, qualche momento agitato non mancherà.

Cancro: in amore, se una persona vi interessa, fatevi avanti e non rinunciate a potenziali e favorevoli incontri. A livello lavorativo chi ha un'attività in proprio potrà ottenere qualcosa in più.

Leone: in amore i rapporti che hanno resistito a dei problemi negli scorsi mesi, da ora avranno nuove occasioni.

La mattinata è migliore rispetto al pomeriggio. Nel lavoro queste giornate saranno utili per coloro che hanno un'attività in proprio.

Vergine: a livello amoroso il pomeriggio è positivo, portate avanti ora una trattativa. Nel lavoro chi ha un'attività in proprio nei prossimi giorni otterrà decisamente di più.

La seconda sestina astrologica

Bilancia: in amore sentite uno stato di maggiore insoddisfazione adesso, potreste risultare maggiormente stanchi. A livello lavorativo è momento che vi vedrà discutere con una persona che sarà contro di voi, fate attenzione.

Scorpione: in amore è una giornata migliore delle precedenti, attenzione solo a qualche momento di stanchezza in serata.

Nel lavoro siete in attesa di nuove proposte, siete disponibili a ottenere di più.

Sagittario: per i sentimenti non è la giornata migliore per i chiarimenti, attenzione a delle possibili discussioni. Nel lavoro vi sentite maggiormente preoccupati per una persona che vi ha chiesto aiuto.

Capricorno: a livello sentimentale i rapporti potranno essere sottoposti a polemiche. Sarà difficoltoso raggiungere gli obiettivi. Nel lavoro le collaborazioni potranno essere sottoposte a dei cambiamenti.

Acquario: per i sentimenti è una giornata che al mattino potrà portare qualche polemica, meglio evitare i conflitti inutili. Nel lavoro, se portate avanti un progetto, è probabile che da ora cerchiate nuove collaborazioni.

Pesci: in amore c'è uno stato di agitazione a causa della Luna in opposizione, per questo motivo meglio mostrare prudenza. Nel lavoro state rivedendo le vostre posizioni.