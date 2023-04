Il mese di aprile è appena cominciato, ma ha già in serbo tante sorprese. L'Oroscopo di domenica 2 aprile si propone si offrire uno sguardo ampio su ciò che avverrà durante la giornata. Amore e vita sociale sono i due fulcri principali, ma l'attenzione viene rivolta anche verso gli interessi, le attitudini e i desideri. Insieme alle previsioni astrologiche, è presente anche la classifica giornaliera.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 2 aprile.

Oroscopo del 2 aprile 2023: i segni primi in classifica

Toro (1° posto): vorrete creare qualcosa di diverso.

Finalmente, con mosse decise, ma ben calcolate, riuscirete a spezzare la routine quotidiana. Rivoluzionerete il vostro modo di pensare, aprendo la mente e consentendo agli altri di darvi suggerimenti preziosi. Inoltre, vi preparerete a una splendida settimana lavorativa. Dovrete solo immergervi nel giusto contesto per avere i risultati desiderati.

Pesci (2° posto): questa giornata avrà tanto da offrirvi. Sarà una domenica densa di eventi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Sprigionerete un fascino incredibile, che vi renderà irresistibili agli occhi del partner. Il coinvolgimento emotivo non mancherà, così come l'affetto nei confronti della famiglia e degli amici. Non perderete occasioni per pensare al prossimo ed essere generosi.

Scorpione (3° posto): almeno per qualche ora, riuscirete a dimenticare le problematiche quotidiane. Gli amici sapranno come distrarvi. Inoltre, la vostra mente si rifiuterà di dare adito a pensieri negativi. Smetterete di concentrarvi sulle recenti delusioni perché vorrete accedere a una prospettiva completamente diversa. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a fare nuovi progetti.

Vergine (4° posto): non riuscirete a fare a meno dei vostri amici. Per voi, rappresenteranno una risorsa essenziale. Li considererete un punto di riferimento costante che darà una direzione alternativa a questa giornata. Potreste scoprire lati inediti del carattere del partner. Questo, però, non vi lascerà con l'amaro in bocca.

Al contrario, sarete molto felici dei recenti sviluppi. Cercherete di incrementare questo aspetto.

Previsioni astrologiche del 2 aprile: i segni al centro della classifica

Sagittario (5° posto): amerete la vita da single. Deciderete di rimanere senza partner per un po' di tempo perché vorrete godere, completamente, del vostro tempo. Otterrete buoni risultati, anche se non tutti potrebbero appoggiare questa decisione. La famiglia, per esempio, apparirà un po' preoccupata. Le continue insistenze e le domande eccessive potrebbero influenzare la pace domestica.

Leone (6° posto): questa giornata non sarà molto stimolante. Non sarà facile trovare qualcosa di divertente da fare. Vi sentirete un po' apatici, soprattutto a casa di ciò che sta succedendo nella vostra vita amorosa.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di non rovinarvi l'umore con simili pensieri. La compagnia degli amici, il supporto della famiglia e qualche ora all'aria aperta potrebbero fare la differenza.

Ariete (7° posto): tenderete a concentrarvi troppo sulle azioni degli altri. Temerete di non poter raggiungere il loro livello e questo vi farà stare male. I continui paragoni vi spingeranno a tirare fuori un lato caratteriale poco opportuno. Sarete inclini ai litigi e alle incomprensioni. Per fortuna, i vostri amici più affezionati saranno perfettamente in grado di comprendervi. Le loro parole appariranno come un toccasana.

Acquario (8° posto): cercherete di vivere una vita di coppia serena e all'insegna del rispetto reciproco.

Gli ostacoli della giornata, però, potrebbero creare qualche piccola difficoltà. Non sarete molto bravi ad affrontare gli imprevisti. Vi lascerete prendere dal panico, senza riuscire a trovare una via di uscita. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non rifiutare il supporto altrui: vi sarà utile.

Previsioni zodiacali del 2 aprile: i segni meno fortunati

Capricorno (9° posto): non stimerete molto il partner. L'innamoramento iniziale, infatti, lascerà il posto a numerosi dubbi. Inizierete a porvi tante domande, soprattutto sulla quotidianità della vita di coppia. Non riuscirete a digerire alcuni suoi comportamenti e, anche in mezzo agli altri, farete fatica a tranquillizzarvi. Forse, potrebbe essere il momento giusto per prendere una decisione definitiva.

Bilancia (10° posto): non riuscirete a gustarvi questa domenica. Tenderete sempre a pensare all'imminente ritorno sul posto di lavoro. Amerete la professione svolta, ma non i colleghi presenti. Ultimamente, infatti, le cose tra voi non hanno fatto altro che peggiorare. I rapporti sono diventati sempre più tesi, fino a raggiungere uno sgradevole punto di non ritorno. Sicuramente, dovrete fare qualcosa per sistemare la situazione.

Cancro (11° posto): sarete estremamente sensibili. Ogni critica, anche la più piccola, lascerà un segno indelebile dentro di voi. Non riuscirete a rispondere a tono, però, nel corso della giornata, non farete altro che ripensarci. Sarà una lenta tortura, accompagnata da una forte mancanza di autostima e dal desiderio di perfezionismo.

Una buona dose di relax potrà aiutarvi a superare questo difficile momento.

Gemelli (12° posto): sarete piuttosto cagionevoli. Non sarà una giornata molto produttiva perché, all'uscite con il partner o con gli amici, preferirete la pace della vostra realtà domestica. Niente e nessuno riuscirà a convincervi a fare il contrario. Avrete bisogno di riposo, in modo da ricaricare le batterie per la settimana seguente. La persona amata, però, potrebbe sentirsi messa da parte, almeno all'inizio.