L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 aprile. Allora, curiosi si sapere se il vostro segno di nascita è stato valutato positivamente in relazione a questo martedì? Sul piatto le analisi astrali indirizzate verso i settori della quotidiana esistenza legati al lavoro nonché ai sentimenti.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 4 aprile consultando il responso rilasciato dalle stelle: a voi il piacere di scoprire i consigli e le dritte del periodo e le stelline attribuite ai singoli segni.

Previsioni zodiacali del 4 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. Ecco finalmente una bellissima giornata tutta da vivere in spensieratezza! L'arrivo della Luna nel segno vi supporta a meraviglia, facendovi intravedere soluzioni insperate o ritenute impossibili. Fantasia e creatività si concretizzeranno in espressioni artistiche di pregevole fattura. Sorprese piacevoli anche nel lavoro con progetti da portare avanti con determinazione; anche a dispetto di chi non volesse agevolarvi o non approvasse il vostro modus operandi. In amore giornata idilliaca per sentimenti e affetti in generale. Tenerezza, passionalità e una calda complicità, in pratica tutto quello che di meglio potete sognare.

L’intensità del ritmo è previsto stimolante, ma se amate la tranquillità e la routine potreste avvertire il desiderio di avere qualche minuto di pausa.

Scorpione: ★★★. Giornata indicata dall'Astrologia quotidiana in prevalenza sottotono. Con la Luna e Mercurio disarmonici, la vostra proverbiale concretezza potrebbe venir meno.

I risultati stenteranno ad arrivare e il malumore avrà campo libero per agire. In serata potreste pertanto sentirvi esausti e insoddisfatti. Calma: una notte di sonni sereni vi ridarà la carica perduta. Nel lavoro intanto, come al solito riconoscerete al volo una situazione vantaggiosa con promettenti lauti guadagni: stranamente vi mancherà il coraggio di agire.

In amore forse vorrete vivere una giornata normale, senza progetti a lungo termine. Potrebbe essere la decisione migliore, soprattutto se non aveste le idee troppo chiare. Sfruttate le opportunità di movimento per dare al fisico la giusta tonicità.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 4 aprile mette in evidenza un martedì sicuramente positivo, anche se non eccelso. Per quanto vi riguarda, in alcuni momenti potreste essere in affanno, alle prese con impegni indigesti; ma il sostegno di chi vi vuol bene farà miracoli, specialmente per l’umore. Critiche da parte di un amico/a per il look troppo originale? Dateci un taglio e passate oltre: forse a far (s)parlare sarà certamente un po' di invidia... In ambito lavorativo intanto, validi alleati vi forniranno acume, intraprendenza e anche un pizzico di fortuna: non sprecateli per mancanza di elasticità ma investite il tutto in attività importanti.

In amore un briciolo di gelosia, in alcuni casi, potrebbe contribuire a rinfocolare il desiderio nel rapporto di coppia, ma se la dose fosse eccessiva allora il rischio sarà quello di soffocare il rapporto. Ascoltate il consiglio di una persona che vi vuole bene.

Oroscopo e stelle del 4 aprile, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Ottimo martedì in arrivo per molti del segno. Ad emergere con prepotenza saranno determinazione, intraprendenza e disponibilità verso le cose che più vi piacciono. Questi appena citati saranno i doni della Luna in Capricorno in trigono doppio sia con Plutone che con Venere. Miscelerete nelle giuste dosi tempismo, ambizione e impegno per le cose che vorrete portare a felice conclusione: avrete la garanzia del successo, perciò non siate titubanti.

Nel lavoro, bravura nell’esprimersi, mente sveglia e tanta lucidità mentale unite ad abilità nel concretizzare progetti, ampliare i contatti. Che giorno fruttuoso vi si prospetta! In amore, una gita o una breve vacanza last minute o semplicemente una giornata tutta vostra, giusto per rinsaldare l’intesa con la persona di sempre. Stelle generose fanno prevedere uno stato psicofisico eccellente.

Acquario: ★★★★★. Ottimo periodo in programma, promettente soprattutto per ciò che concerne attività quotidiane e sentimenti. La Luna in trigono al vostro Plutone vi sosterrà egregiamente con la sua risaputa razionalità, mentre Venere favorirà la rinascita di affetti sopiti, vecchie amicizie. In primissimo piano talenti artistici nascosti: quest'ultimi verranno fuori senza alcun preavviso, sorprendendo in primis proprio voi, diretti interessati.

Probabili guadagni insperati, manifestazioni di amicizia o di amori nati dal nulla uniti a decisioni capaci di migliorare la qualità della vita. Nel lavoro potrebbero esserci nuove prospettive in diversi campi: fate un passo alla volta, tenendo sempre a mente che “chi troppo vuole nulla stringe”. Ricordate che Plutone, Venere e Luna saranno tutti dalla vostra parte: alle ortiche la paura di buttarsi e la maschera dell'indifferenza.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 4 aprile, vede un periodo abbastanza favorevole. Nessun ostacolo di cui darsi pena, anche se una pigrizia diffusa consiglia di trascorrere se possibile la giornata beatamente in panciolle. È tempo di mettere a frutto quanto seminato in passato, prendendo in totale libertà una decisione.

Nel lavoro, avete bisogno di variare gli impegni, distogliere l’attenzione dalle solite faccende. Allargate un po’ gli orizzonti mentali allentando le aspettative esagerate: certamente non resterete delusi. In amore le configurazioni astrali del periodo ammorbidiranno eventuali vostre asperità, senza sottrarvi forza. La presa che avrete sugli altri aumenterà in modo esponenziale solo aumentando la fiducia nelle vostre possibilità. Vedere la vita in rosa risolverà già buona parte dei vostri problemi, reali o presunti che siano.